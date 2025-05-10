¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î»È¤¤Êý¤È¤Ï¡©¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀËÜÎ´ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖTIMEWELL¡×¡ËGOB³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¹â²¬ÂÙ¿Î¡¢°Ê²¼¡ÖGOB¡×¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î»È¤¤Êý¤È¤Ï¡©¡×¤ò2025Ç¯5·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¡¢AIµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀAI¤È¶¦Â¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò
¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¤È¼«Æ°À¸À®AI¤Î¥×¥í¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¹Ö±é²ñ¸å¡¢ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û
2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ-18»þ
¡Ú¼Â»Ü·ÁÂÖ¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡÷zoom
¡Ú¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Û
1.¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー°§»¢¡¦²ñ¼Ò¾Ò²ð
2.¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é | ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¤«¤é
3.AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ | ¼«Æ°À¸À®AI¤Î¥×¥í¤«¤é
4.AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È |¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¡ß¼«Æ°À¸À®AI¤Î¥×¥í
5.¼Áµ¿±þÅú
6.¤Þ¤È¤á
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Û
¡¦º£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤ËÌÂ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¡¦Â¾¼Ò¤Î»Üºö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤»ö¶È³«È¯»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý
¡¦»ö¶È³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð±ÄÁØ
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Î°ì¼ê¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¼«Æ°À¸À®AI¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»ö¶È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¤È¸ÄÊÌ¤ÇÌµÎÁÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßURL¡Û
https://peatix.com/event/4385974/view?k=e9c3e9fb43d9bcdfc950c788fbc314fba61f04c3
¡ÚÅöÆü¤Î»²²ÃÊýË¡¡Û
³«»Ï»þ¹ïÄ¾Á°¤ËPeatix¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤è¤ê¡¢zoom¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ø¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÄ¾Á°¤ËÇÛ¿®URL¤ò¥áー¥ë¤Ç¤â¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã»þ¤Ë¤ªÌ¾Á°¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨zoom¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤´»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢zoom¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja)
iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?ign-mpt=uo%3D4
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
ßÀËÜ Î´ÂÀ¡Ê¤Ï¤Þ¤â¤È ¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ·ó ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
²¬»³¸©½Ð¿È¡£¿·Â´¤Ë¤ÆÂç¼êÁí¹çÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Ë¤ÆÃæ¾®´ë¶È¡¦Âç´ë¶È¸þ¤±¥»ー¥ë¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¼õÃí³ÍÆÀ¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÆâµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥àGame Changer Catapult»öÌ³¶É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¯¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à»öÌ³¶É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡£2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¼ÒÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2020Ç¯4·î¤«¤éÄ©Àï¼Ô»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍONE X¤òÁÏ¶È¤·¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï±ö¿¬»Ô¤Î´Ø·¸¿Í¸ý³ÈÂç»ö¶È¡Ö±ö¿¬CxO Lab¡×¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÎÉû¶È¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦Å¹³¹¡¦Ä®¹©¾ìÉü¶½»Ù±ç¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÂçÅÄ¶èSDGsÉû¶È¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Work Story Award W¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉû¶È¼Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è´ë¶È¤ÎSDGs·Ð±ÄÀïÎ¬»Ù±ç¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¿ô½½¼Ò¿ä¿Ê¡£¹¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2022Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒONE X¤òÁÏ¶È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤ËÆÈÎ©¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTIMEWELL¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±ÅÁÅý¹©·Ý±Û¶EC¥µー¥Ó¥¹¡ÖLOCAL X¡×¤ò¹½ÁÛÃæ¡£
»³¸ý ¹â¹°¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á ¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
GOB³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòFounder
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Î©¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ö¶È»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù100¤Îµ¯¶È¡¦»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¡£ ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤¿¤áGOB¤òÁÏ¶È¡£Á°¿¦¤ÏÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼¼Ä¹¡£ ¼«¿È¤âµ¯¶È²È¡¦»ö¶ÈÇäµÑ·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¼ÂÌ³Åª»Ù±ç¤òÅ¸³«¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¡§¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¶µËÜ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥¢¥áー¥«ー¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë
¡Ú±¿±Ä¡Û
GOB³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£µÒ°÷µ¯¶È²ÈÀ©ÅÙ¡ÊEIR¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ï¼±¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Äµ¯¶È²È¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦´Ñ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³«È¯¤Ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gob-ip.net/
Facebook¡§https://www.facebook.com/gobip.net
¤´ÉÔÌÀÅÀ¡¦¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦NO.1¤ÎÄ©Àï¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤Î²ÃÂ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡×¡ÖÄ©Àï¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼´¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤äAI¿Íºà³«È¯¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ëTIMEWELL WARP¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎTIMEWELL Base¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾ÊJ-StarX¡¢Ãæ¾®µ¡¹½FASTAR¡¢¿ÀÆàÀî¸©KSAPÁª½Ð¡£
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
ÂåÉ½¡§ßÀËÜ Î´ÂÀ
URL¡§https://timewell.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL
Email: timewell@timewell.jp