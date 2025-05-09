´Ú¹ñ¥³¥µ¥Ã¥È¼ÒºÑ½£Åç¤ß¤«¤ó100%¡Ö¥¿¥Ü¥ó¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¡×¤¬2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹
´Ú¹ñ¥³¥µ¥Ã¥È¼ÒºÑ½£Åç»º²¹½£¤ß¤«¤ó100%¥¸¥åー¥¹¡Ö¥¿¥Ü¥ó¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¡×
´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Î¿©ÉÊÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦PICA MARKET (¥Ô¥«¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÀÐ¸¶2ÃúÌÜ6ÈÖ9¹æ¡¢ÂåÉ½¡§Âç²¬Àµ·û) ¤¬¹ñÆâÂåÍýÅ¹ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´Ú¹ñ¤ÎÇÀ¶È²ñ¼ÒË¡¿Í³ô¼°²ñ¼ÒCOSAT¡Ê°Ê²¼¥³¥µ¥Ã¥È¡Ë¤¬À¸»º¡¦Äó¶¡¤¹¤ë´Ú¹ñºÑ½£Åç»º²¹½£¤ß¤«¤ó100%¥¸¥åー¥¹¡Ö¥¿¥Ü¥ó¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¡×¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥µ¥Ã¥È¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ß¤«¤ó¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëºÑ½£ÅçÆîÉô¤ÎÀ¾µ¢±º¡Ê¥½¥°¥£¥Ý¡Ë»Ô¤Ç»°Âå¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ß¤«¤ó¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÑ½£Åç¤Î¿ô¤¢¤ë¤ß¤«¤ó²Ì¼ù±à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆüÅö¤¿¤ê¤â¿å»«¤±¤âÎÉ¹¥¤Ê·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤ß¤«¤ó¤Çºî¤Ã¤¿100%¥¸¥åー¥¹¤Ï¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡¢Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶Ã¤¤Î´Å¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥Ü¥ó¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ç»î°û¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤ËºÑ½£Åç¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¤Î´Å¤µ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢100ML¥Ñ¥Ã¥¯(https://picamarket.jp/products/mandarin-juice-100ml)¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿500ML(https://picamarket.jp/products/jeju-mandarin-juice-500ml)¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹µÚ¤Ó¡¢¥³¥µ¥Ã¥È¤¬¼«¼ÒHACCP¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¡¢¤ß¤«¤ó¥É¥é¥¤¥Á¥Ã¥×¡Ö¥¿¥Ü¥ó¤ß¤«¤ó¥Á¥Ã¥×(https://picamarket.jp/products/jeju-mandarin-chip)¡×¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤«¤ó¥Ôー¥ë¥Æ¥£ー(https://picamarket.jp/products/jeju-mandarin-peel-tea)¡×¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö 2025Ç¯5·î14Æü¤«¤é16Æü
³«ºÅ¾ì½ê Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡¡EXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇºÑ½£Åç¤ß¤«¤ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PICA MARKET¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PICA MARKET¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Î¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¶È¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éhttps://picamarket.jp/
ÇÀ¶È²ñ¼ÒË¡¿Í³ô¼°²ñ¼ÒCOSAT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥µ¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñºÑ½£Åç¤Ç»°ÂåÂ³¤¯¤ß¤«¤óÇÀ²È¤¬2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2ËüÄÚ¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¼Ò¤ÎÇÀ±à¤Ç¤ß¤«¤óºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¼ÒHACCP¹©¾ì¤Ç¤ß¤«¤óÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é https://cosat.kr/