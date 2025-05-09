¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¡ÖAWS 500 APN Certification Distinction¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢Amazon Web Services¡Ê°Ê²¼¡¢AWS¡Ë¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¹ç·×¿ô¤¬500¤òÄ¶¤¨¡ÖAWS 500 APN Certification Distinction¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAPN Certification Distinction¡×(Ç§Äê¿ôÃ£À®É½¾´)¤È¤Ï¡¢AWS ¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(APN)¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AWSÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¿ô¤¬°ìÄê¿ô¤ËÃ£¤¹¤ë¤´¤È¤ËAWS¤è¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËAWSÇ§Äê»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¿ô¤¬400¤ËÃ£¤·¤Æ°ÊÍè¡¢8¥ö·î¤Ç¤µ¤é¤Ë100¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÊÝÍ¿ô¤¬¹ç·×500¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AWS¤«¤é¡ØAWS 500 APN Certification Distinction¡Ù¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÌó33¡ó¤¬¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëAWSÇ§Äê»ñ³Ê
- AWS Ç§Äê ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È - ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
- AWS Ç§Äê DevOps ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ - ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
- AWS Ç§Äê À¸À®·ÏAI ? ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¹âÅÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥° - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¥Þ¥·¥ó¥éー¥Ë¥ó¥° - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê SAP on AWS - ÀìÌçÃÎ¼±
- AWS Ç§Äê ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È - ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
- AWS Ç§Äê SysOps ¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー - ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
- AWS Ç§Äê ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー - ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
- AWS Ç§Äê ¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
- AWS Ç§Äê ¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー
¢£¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
AWS¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー
Åö¼Ò¤ÏAWS¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAWS¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(APN)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖAWS¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§AWS ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê
¡¡¡¡https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-10601
¡ÖAWS³èÍÑ»Ù±ç¡×¥µー¥Ó¥¹
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³«È¯´Ä¶¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥º²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÈ¼Áö·¿¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡ÖAWS³èÍÑ»Ù±ç¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¡¡¾ AWS ¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥Õ¥È»Ù±ç
¡¡¡¾ ÃÏÊý´ë¶È¸þ¤± AWSÆ³Æþ»Ù±ç
¡¡¡¾ ÆâÀ½²½»Ù±ç
¡¡¡¾ AWS±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é»Ù±ç
¡¡¡¾ AWS¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤´»Ù±ç
¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――¡ÖAWS³èÍÑ»Ù±ç¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://www.ap-com.co.jp/service/utilize-aws/
¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ for AWS
AWS¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢AWS´Ä¶¤ÎÅý¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤«¤éÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¡¡¾ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡¾ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹
¡ãÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¡ä
¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ for AWS¡× ¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://www.ap-com.co.jp/service/cloud_security-aws/
º£¸å¤âAWS¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¡¦³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼«Æ°²½¤äÀ¸À®AI¡¦¥Çー¥¿AI´ðÈ×¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢DX³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Vision¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNeoSIer¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆâÅÄ Éð»Ö
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-9-12 ¿ÀÅÄÆÁÎÏ¥Ó¥ë 3F
ÀßÎ© ¡§Ê¿À®7Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢µ»½Ñ¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯»ö¶È
URL ¡§https://www.ap-com.co.jp/
¡Ú¾¦É¸Ì¾¾ÎÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¼¨¡Û
¡öAWS¡¢AWS¤Î¥í¥´ ¤ª¤è¤Ó Amazon Web Services ¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢APCommunications ¤ª¤è¤Ó¡¢NeoSIer ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£