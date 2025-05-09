¸©Î©¹ÅçÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤¬£²¼ÒÃÂÀ¸¡ª
¡¡¹Åç¸©¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í¸©Î©¹ÅçÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§¿¹±ÊÎÏ¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ³Ø¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸©Î©¹ÅçÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È£²¼Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¹Åç¸©¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í¸©Î©¹ÅçÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¡ÊÎáÏÂ5Ç¯6·î1Æü¡§Ë¡¿Íµ¬ÄøÂè76¹æ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È(°Ê²¼¡ÖÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤È¤¤¤¦)ÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î£²¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜ³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÁÏ½Ð¤Ï¡¢³ØÆâ³°¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡¢³ØÀ¸¤Îµ¯¶È¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¼øÍ¿¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èóµ®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¦¤´¾Ò²ð¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³µÍ×
¡¡Æü¡¡»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～10:30
¡¡¾ì¡¡½ê¡¡¸©Î©¹ÅçÂç³Ø ¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¹Åç»ÔÆî¶è±§ÉÊÅì1-1-71¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°é¸¦µæÅï£± £²³¬³ØÄ¹¼¼
£²¡¡ÃÂÀ¸¤·¤¿Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒASI
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§Ä¹Ã«Àî¡¡ÀµºÈ¡ÊÊÝ·òÊ¡»ã³ØÉôÊÝ·òÊ¡»ã³Ø²Ê Íý³ØÎÅË¡³Ø¥³ー¥¹¡¡¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿ÈÂÎÆ°ºîµÚ¤Ó´¶³ÐÆþÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ù±çµ¡´ï¡¦¥Äー¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥»¥ß¥Êー¡¢¸¦½¤¤Î³«ºÅÅù
¡¦¥¬¥Ð¥Êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÃÝ¡¡ºÍ¿Í¡¡¡ÊÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô À¸Ì¿´Ä¶³Ø²Ê ´Ä¶²Ê³Ø¥³ー¥¹¡¡¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤äÃÎ¸«¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¯³«È¯¡¢À½Â¤ÈÎÇä¡¢´ÉÍý¡¢±¿ÍÑ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³Åù