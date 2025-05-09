¡Ú²Ã¸ÅÀî¡Û¡ÈÆ°¤¡É¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë--»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥¯¥é¥¹
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¤¬¡¢¼«¿®¤È¾Ð´é¤ò°é¤Æ¤ë
²Ã¸ÅÀî¤Ë³«¹Ö¤·¤¿»Ù±ç·¿¥À¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢È¯Ã£¤ËÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡É¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤âOK¡£
¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬¼«Á³¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤äÌÏÊï¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÀþ¤ÎÍ¶Æ³¡¢À¼¤«¤±¡¢ÌÏÊï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¼õÉÕÃæ¡Ã¸«³Ø¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¤â¿ï»þÂÐ±þ¡ª
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¸«³Ø¤«¤é¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥¹¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¹ç¤¦¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤â´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤è¤ê¡¢¡È¤Ç¤¤¿¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
²Ã¸ÅÀî¤Î»Ù±ç¥À¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸ø¼°LINE¤«¤é
¥É¥ê¥¢¥«¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINE URL:https://lin.ee/JFcUO3u
¡»»²²Ã¼Ô»áÌ¾
¡»»²²Ã¼ÔÇ¯Îð
¡»»²²Ã´õË¾»þ´Ö
¡»Ï¢ÍíÀè
¾åµ¤ò¸ø¼°LINE¤Ë¤ÆÁ÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://dreammonkeysacademy.com/
³«¹»Æü¤Ï°Ê²¼¤Î²èÁü¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£