The Orchard Japan

オリジナルの日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」フィジカル盤はオリコンデイリーシングルチャート5位を記録

2024年11月、ソニー・ミュージックより日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」をリリースしたNuNewは、iTunesトップソングチャートで世界29の国と地域にて1位を獲得。X(旧Twitter)では関連ワードがタイや東南アジア各地でトレンド1位を記録し、日本国内でもオリコンデイリーシングルランキング5位、週間12位をマークするなど、J-POPに新たな歴史を刻んだタイ人アーティストとして大きな注目を集めた。

今年1月には念願の「THE FIRST TAKE」にも初出演し、世界中のファンからの熱い反響を呼んだ。2月は早くも2回目の出演を果たし、その際に披露したのが、同楽曲のアコースティックアレンジバージョン。澄んだ歌声と自然な日本語の発音によるパフォーマンスは公開直後から話題となり、YouTubeでの再生数は7日間で100万回を突破。国内外のファンから多くの称賛の声が寄せられた。

そして本日より、その「THE FIRST TAKE」パフォーマンス音源がついにストリーミング解禁。アコースティックの生楽器を中心に再構成され、NuNewの澄んだ歌声がいっそう引き立つ、優しく温かみのあるサウンドに仕上がっている。「THE FIRST TAKE」という一発撮りの緊張感の中、NuNewは持ち前の語学センスを活かし、自然でクリアな日本語の発音で歌い切り、同チャンネル内でも高い評価を獲得。

オリジナルのネオシティポップサウンドとは趣を変え、どこか懐かしく、レトロな香り漂う渋谷の風景を想起させるアレンジは、作詞を手がけたHISASHI KONDOによるもの。NuNewの新たな魅力が光る、特別な一曲となっている。

▶【動画】

NuNew - 渋谷のBARで初めてのデイト / THE FIRST TAKE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o5sF84zcRMw ]

【リリース情報】

NuNew

渋谷のBARで初めてのデイト - From THE FIRST TAKE

https://orcd.co/first-date-at-shibuya_tft

◆日本デビューシングル

NuNew

渋谷のBARで初めてのデイト

好評デジタル配信中! https://orcd.co/first-date-at-shibuya

Music Video: https://youtu.be/d3GRtM5pdi4

フィジカル盤CDシングル

全国のタワーレコード及びオンラインにて発売中

発売日:2024年12月4日(水)

タイトル:渋谷のBARで初めてのデイト

品番:UXCL-346

全国のタワーレコード及びオンラインにて発売中

https://lnk.to/NuNew_CD

初回限定本人生写真封入

定価2,200円(税込)

NuNewについて:

2001年7月25日生まれ、タイ・バンコク出身の23歳。

本名:チャワリン・プラーッピリヤウォン(Chawarin Perdpiriyawong)

学歴:カセサート大学 人文学部中国語学科卒業(2023年)

「アジアの真珠」「国民の息子」と称される、タイ出身の大人気俳優・シンガー。

2022年、タイドラマ『Cutie Pie Series』で俳優デビュー。愛らしいルックスと自然な演技力で瞬く間に注目を集め、タイ国内外で一大ブレイクを果たす。2023年には、その圧倒的な歌唱力が高く評価され、ソロシンガーとして本格的に音楽活動をスタート。リリースした楽曲はいずれもタイの主要音楽チャートで1位を獲得し、数々の音楽アワードも受賞。2024年8月にバンコクで開催された自身初のソロコンサートでは、2日間で2万人以上を動員。チケットは即完売し、今やタイのエンタメ業界を牽引するグローバルアーティストとして高く支持されている。

2024年11月には、シングル『渋谷のBARで初めてのデイト』で待望の日本デビューを果たし、iTunesトップソングにおいて世界29の国と地域で1位を記録。オリコンデイリーシングルランキングでも5位にランクインするなど、タイ人アーティストとしてJ-POP史に新たな快挙を刻んだ。

同年12月には、東京・東急歌舞伎町タワー「THEATER MILANO-Za」にて日本初の単独コンサート『NuNew 1st Concert “DREAM CATCHER” in Japan』を開催。国内外から多くのファンが駆け付け、全公演ソールドアウトとなる大成功を収めた。

さらに2025年5月からは、主演ドラマ『Next Prince』の放送がスタート。俳優としてもさらなる飛躍が期待されている。

■NuNew OFFICIAL

Instagram: https://www.instagram.com/new_cwr/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nunew_cwr

X: https://x.com/CwrNew



DOMUNDI Instagram: https://www.instagram.com/domunditv/

DomundiTV YouTube: https://www.youtube.com/@domunditv

DMD MUSIC YouTube: https://www.youtube.com/@DMDMUSICTH

DMD MUSIC X: https://x.com/DMDMusicTH

■NuNew日本デビュープロジェクトSNS

https://x.com/NuNewProjectJP