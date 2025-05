アカデミー賞(R)受賞『パラサイト 半地下の家族』のポン・ジュノ最新作 全米 No.1 大ヒット！ 『ミッキー17』早くも本日5月9日（金）より、爆速プレミア配信で登場!!

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、2025年5月9日(金)に『ミッキー17』を配信いたします。

ワーナー ブラザース ジャパンの「プレミア配信」は、話題の最新映画を自宅はじめ、お好きな環境でお楽しみいただけるデジタルレンタル&デジタルダウンロード販売にて最速にご提供するもので、今年3月に公開されたばかりの話題作映画『ミッキー17』が早くも配信開始となりました!

さらに、プレミア配信記念で、人気声優の東地宏樹によるナレーションのオリジナル・トレーラーも初公開いたします!

映画『パラサイト 半地下の家族』(2019)で第72回カンヌ国際映画祭では韓国映画初となるパルム・ドールを受賞、第92回アカデミー賞(R)では作品賞を含む6部門にノミネート、作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の最多4部門を受賞。歴史を塗り替えた稀代の映像作家ポン・ジュノが贈るアカデミー賞(R)受賞後初と監督最新作にして集大成の『ミッキー17』。

全世界に先駆けて公開された韓国では公開からわずか4日間で観客動員数が100万人を突破、3月7日(金)からは全米でも公開され、オープニング1位を記録!その後も快進撃を続け、全米及び世界各国での世界興行収入が1億2,000万ドルを突破しました(Box Office Mojo調べ 3月31日(月)時点)。

独裁者が支配する植民地惑星で酷使され未来に希望を見いだせないミッキーでしたが、17号目の自分の前に手違いで18号が現れたことで事態は一変。結末を確かめずにいられない、予測不能エンターテインメントはかつてない斬新な展開で世界中を熱狂させました。危険なウィルスに覆い尽くされ、凄まじい数の未知のクリーチャーが潜む「氷の惑星」植民地計画に挑むミッキー17の運命はいかに!?

人類未踏の植民地惑星を舞台に、『マトリックス レザレクションズ』『ワイルド・スピード スーパーコンボ』のVFX チームが手掛けたSF 超大作の世界観に没入できること必至です!

そして、難役ミッキーに扮したのは『TENET テネット』、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のロバート・パティンソン。次々と死んでは生き返る禁断の任務を遂行しながら、権力者たちへの逆襲に挑むという新境地を開拓しました。さらに、ミッキーに成河、エリート・エージェントのナーシャ(ナオミ・アッキー)に田村睦心、強欲な権力者夫妻に朴璐美と山路和弘というリアル夫婦など、豪華声優陣の吹替も見逃せません!

大ヒット海外ドラマ「スーパーナチュラル」ディーン役でお馴染み!

人気声優・東地宏樹がナレーションを務めたプレミア配信予告も公開!

https://youtu.be/etojpO1ENKA(https://youtu.be/etojpO1ENKA)

本作のプレミア配信を記念して、人気のアニメやゲームはもちろん、『スーサイド・スクワッド』『メン・イン・ブラック』などの映画ではウィル・スミスの吹替で、海外ドラマでは「スーパーナチュラル」のディーン・ウィンチェスター役でお馴染みの実力派声優・東地宏樹がナレーションを務めるオリジナル・トレーラーを新たに制作!期待感を煽る重厚感とテンポある声色を楽しむことができるので必見!

【STORY】

人生失敗だらけの“ミッキー”(ロバート・パティンソン)が手に入れたのは、何度でも生まれ変われる夢の仕事、のはずが…!? それは身勝手な権力者たちの過酷すぎる業務命令で次々と死んでは生き返る任務、まさに究極の“死にゲー”だった!しかしブラック企業のどん底で搾取されるミッキーの前にある日、手違いで自分のコピーが同時に現れ、事態は一変。使い捨てワーカー代表、ミッキーの反撃が始まる!

【STAFF】

原作:「ミッキー7」エドワード・アシュトン(早川書房)

監督・脚本:ポン・ジュノ

【CAST】

ミッキー:ロバート・パティンソン『TENET テネット』

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』(成河)

ナーシャ:ナオミ・アッキー『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

(田村睦心)

ティモ:スティーブン・ユァン『NOPE/ノープ』(中村悠一)

イルファ:トニ・コレット『ヘレディタリー/継承』(朴璐美)

ケネス・マーシャル:マーク・ラファロ『アベンジャーズ/エンドゲーム』

(山路和弘)

『ミッキー17』

2025年5月9日(金)よりプレミア配信開始!(字幕版・吹替版)

◆プレミア配信は、いつでも、どこでも、だれとでも!

字幕版も吹替版も!楽しみ方はあなた次第!

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/mickey17/home_entertainment.html(https://wwws.warnerbros.co.jp/mickey17/home_entertainment.html)

※プレミア配信情報は2025年5月9日(金)0:00より有効となります。

※『ミッキー17』プレミア配信プラットホーム一覧 (50音順)

Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play(TM)、クランクイン!ビデオ、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、

Hulu、Prime Video、Microsoft 映画&テレビ、 music.jp、milplus、U-NEXT、Lemino

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All rights reserved.