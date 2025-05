【Desigual News】Tyler McGillivaryとのコラボレーション第２弾を発表！

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

バルセロナ発のファッションブランド、Desigual(デシグアル)は、2025年5月8日、ニューヨークを拠点とするデザイナーTyler McGillivary(タイラー・マクギリヴァリー)とのコラボレーション第2弾を発表いたしました。全国の店舗とオンライストアで購入可能です。クリエイティブな才能を組み合わせることで、現在のファッションシーンに変化をもたらすデザイナーとの精力的なコラボレーションを通じてイメージを高め続け、国際的な発信力を強化しています。

- THE INSPIRATION

今回のコラボレーションは、「花言葉」とその背後にある象徴性からインスピレーションを得ています。デザイナーのタイラー・マクギリヴァリーは、自然を都会的な視点から再解釈し、シュールで遊び心あふれる美学を表現。プリントやレリーフ、ディテールとして登場する花々は、このコレクションの物語を紡ぐ言語となり、ファンタジーと生命力を融合させた世界を描き出しています。

- THE COLLECTION

本コレクションの特徴は、鮮やかさ、フェミニニティ、そして自由を感じさせ、快適さと個性を兼ね備えたスタイルを軽やかに表現しています。主役となるのは花々。大胆なプリントやフラワーレリーフがあしらわれたアクセサリー、まるで身体の上で花開くようなデザインの中で、その存在が際立ちます。

トップス、Tシャツ、パンツはミックス&マッチを前提にデザインされており、軽やかで表情豊かなフェミニンルックを演出。立体的なディテールを施したバッグやサンダルが、遊び心のあるアクセントとしてスタイリングを完成させます。この全体の美学は、DesigualのDNAを再解釈し、90年代から2000年代初頭の創造的な自由さを呼び起こすものです。

マクギリヴァリーのビジュアルコードは、現代デザインやクラシックなアニメ、デジタルアートにインスパイアされており、コレクションにユニークで遊び心のある個性を与えています。

また、このコレクションのアイテムは持続可能な方法で生産されており、タイラーの自然への愛とサステナブルなファッションへの強い信念を体現しています。

- About Desigual

1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴリーを世界109か国、10の販売チャネル、393のブランドショップを通じて展開。