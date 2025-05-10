『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 5 クルーズ船集団感染 パンデミック東京の危機 能登輪島炊き出し タイ大洪水復旧劇 トルコ海底トンネル』 発売
NHK人気番組の書籍化シリーズ第5弾『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 5 クルーズ船集団感染 パンデミック東京の危機 能登輪島炊き出し タイ大洪水復旧劇 トルコ海底トンネル』がNHK出版より5月10日に発売されました。
コロナ禍最初期に集団感染が発生した豪華客船ダイヤモンド・プリンセス。
感染者が増え続ける船内に乗り込み対応にあたったのは、災害医療チーム「DMAT」。
世界中の注目を集めるなか、船内では何が起きていたのか？
緊迫する状況下で懸命に続けられた救援活動の全容を明らかにする――
NHK「新プロジェクトX～挑戦者たち～」の書籍化シリーズ5作目となる本書は、都内の病院でコロナ重症患者と向き合った医療従事者たちや、自身も被災しながら炊き出しを続けた能登輪島の地元住民たちなど、未曽有の危機に立ち向かった5つのドラマを収載。読めば勇気が湧いてくるノンフィクションです。
■目次
I クルーズ船 集団感染――災害派遣医療チーム 葛藤の記録
II パンデミック 東京の危機――第1波 医療従事者の闘い
III 能登輪島 炊き出し10万食――地震と豪雨 地元を支えた食の力
IV 緊急派遣5千人 日本メーカーの総力戦――タイ大洪水 国境を越えた復旧劇
Ｖ 未完150年 悲願の海底トンネルに挑む――トルコ潮流との不屈の闘い
■シリーズ既刊の試し読みを公開中！
NHK出版デジタルマガジンで無料試し読みを公開中！ シリーズ1～4巻より、全19章の冒頭を無料でお読みいただけます。
男子バスケ 五輪への道：世代をまたいだ逆転劇の舞台裏(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403）
『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3』より
小惑星探査機「はやぶさ」奇跡の地球帰還はなぜ実現したのか？(https://mag.nhk-book.co.jp/article/69059)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/69059）
『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4』より
■商品情報
NHK出版新書743『新プロジェクトＸ 挑戦者たち5 クルーズ船集団感染 パンデミック東京の危機 能登輪島炊き出し タイ大洪水復旧劇 トルコ海底トンネル』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2025年5月10日発売
ISBN：978-4-14-088743-1
定価1,155円（税込）新書判並製 240ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887432025.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887435)4140887435(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887435)
■シリーズ既刊
NHK出版新書723『新プロジェクトＸ 挑戦者たち1 東京スカイツリー カメラ付き携帯 三陸鉄道復旧 明石海峡大橋』
NHK「新プロジェクトX」制作班 [著]
2024年7月10日発売
ISBN978-4-14-088723-3
定価1,100円（税込） 新書判並製 240ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887232024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887230/
NHK出版新書726『新プロジェクトＸ 挑戦者たち2 国産EV 隠岐 離島再生 心臓・血管修復パッチ スパコン「京」 自動ブレーキ』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2024年9月10日発売
ISBN978-4-14-088726-4
定価1,155円（税込）新書判並製 256ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887262024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887265/
NHK出版新書732『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3 トットちゃんの学校 男子バスケ 五輪への道 サッカー女子Ｗ杯優勝 薬師寺東塔 大修理 フリマアプリ世界へ』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2024年12月10日発売
ISBN978-4-14-088732-5
定価1,155円（税込）新書判並製 240ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/414088732X/
NHK出版新書738『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2025年3月10日発売
ISBN978-4-14-088738-7
定価1,155円（税込）新書判並製 248ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887382025.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887389
「新プロジェクトX～挑戦者たち～」
毎週土曜 夜8時00分（再放送：翌週金曜 夜11時45分）【NHK総合】にて放送中