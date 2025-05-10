全国各地で好評を博している 弦楽四重奏団drop「目からウロココンサートVol.4～影響し合う芸術家たち～」８月９日（土）プラッツ習志野市民ホールにて公演決定!!
習志野大久保未来プロジェクト株式会社主催、『弦楽四重奏団drop 目からウロココンサートVol.4』が2025年8月9日（土）に習志野市民ホール（プラッツ習志野）（千葉県習志野市本大久保3丁目8-19）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて5月10日（土）10:00より発売開始予定です。
カンフェティにてチケット発売 :
http://confetti-web.com/@/platz_narashino_mekarauroko250809
公式ホームページ
https://narashino-future.jp/
プラッツ習志野市民ホールにて夏休み音楽コンサートを開催します。
2022年より当市民ホールで初回コンサートを開催し、以降、毎年好評の「弦楽四重奏団drop」が今年もプラッツ習志野に帰ってきます。
弦楽四重奏団drop
チェロ・作編曲の五十嵐あさかを中心に活動。2004年1stアルバム 弦楽四重奏で聴く童謡・唱歌の数々 「しずく～故郷～」、2007年2ndアルバム「みなも」をリリース。以来、dropコンサートではお話を交えながらクラシック音楽、日本歌曲や童謡他様々なジャンルの音楽を紹介している。
これまでの活動は、沖縄から青森まで全国のコンサートホールや野外イベント、県民共済みらいホール（横浜）恒例のdropクリ スマスコンサート、カウンターテナー・スラヴァの日本ツアーライヴサポート、新宿御苑でのソトコトイベント等、多岐にわたる。
公演概要
『弦楽四重奏団drop 目からウロココンサートVol.4』
公演期間：2025年8月9日 (土) 13:30開場／14:00開演
会場：習志野市民ホール（プラッツ習志野）（千葉県習志野市本大久保3丁目8-19）
■出演者
五十嵐あさか（チェロ・お話）
田島朗子（ヴァイオリン）
村越麻希子（ヴァイオリン）
申愛聖（ヴィオラ）
■チケット料金
一般：3,500円
高校生以下：2,000円
（全席自由・税込）
主催：習志野大久保未来プロジェクト株式会社
共催：スターツファシリティサービス株式会社
後援：株式会社伊藤楽器 企画制作：すずき企画
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com