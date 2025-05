BACARDI音楽蒸溜所 異色のコラボ楽曲「サンバーストfeat. Kj,宝鐘マリン,Mamiko (Produced by DJ FUMIYA)」が本日5月9日(金)リリース！

バカルディ・ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社が輸入し、サッポロビール株式会社が販売するラムのブランド「バカルディ」はこの度、2023年5月にスタートし、アーティストたちがバカルディと共に新しい楽曲を創り出す、“BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所”の2025年コラボ楽曲

「サンバーストfeat. Kj,宝鐘マリン,Mamiko (Produced by DJ FUMIYA)」をBACARDI RECORDSより配信スタートします。

ベーストラックをRIP SLYMEのDJ FUMIYAが制作し、Dragon Ash/The Ravensでフロントマンとしてバンドを牽引しソロでも活動するKjと、chelmicoでラッパーとして、ソロでも活動するシンガーソングライターの鈴木真海子、ホロライブ所属で自らのYouTubeチャンネルでオリジナル曲も公開しているバーチャルYouTuberの宝鐘マリンがプロジェクトに参加。



DJ FUMIYAのトラックにそれぞれの声のメロディやラップが乗り、

個性たっぷりの音色を残しつつも、見事にブレンドされた楽曲となりました。



今作は海辺の夕日をコンセプトに、徐々にゆったりと自分らしさを解放していく新たな表現に挑戦。

少しずつ深まる宵のように心地よく巡る酔いのように

ゆらゆらと移り変わっていく時

まるで海のパレットで絵の具を混ぜ合わせるように

同じ景色なんて一つもないから

さあ始めよう、魔法の時間を

DO WHAT MOVES YOU





コラボアーティストの対談は、BACARDI音楽蒸溜所YouTubeやラジオで毎週金曜日配信

本楽曲の制作過程では、アーティスト同士が直接コミュニケーションを取ることはなく、トラックのデータを送り合う形で制作が進められました。

そこで、楽曲完成後には4人のアーティストが一堂に会し、コラボレーションの中で“自分らしさ”を貫くために意識したことや、その過程での苦労について語り合います。

対談の様子は、BACARDI 音楽蒸溜所のオフィシャルYouTubeチャンネルやSNS、各ラジオ番組にて今後配信予定です。

・J-WAVE MUSIC BLOOM (毎週金曜日22:00~22:30オンエア)

https://www.j-wave.co.jp/original/musicbloom/

・FM802 EVENING TAP (毎週水曜日 20:00~20:30 オンエア)

https://funky802.com/et/

・ZIP FM MUSIC BLOOM (毎週土曜日22:00~22:30オンエア)

https://zip-fm.co.jp/programs/d21bdaec-6156-4d7a-857f-02a0cda85152

・CROSS FM MUSIC BLOOM (毎週土曜日22:00~22:30オンエア)

https://www.crossfm.co.jp/contpgms/w_main.php?oya_id=757

アーティスト出演のミュージックビデオは6月初旬公開予定

また、本楽曲のミュージックビデオも近日公開予定です。

コラボアーティストが出演し、最先端の映像表現を通じて描かれる、

BACARDIならではの“解放感”や“自分らしさ”の表現にも注目が集まっています。

【DJ FUMIYA】

14歳でDJを始め、DJバトル優勝を機に、数々のアーティストのツアーやレコーディングに参加する。18歳でRIP SLYMEに加入、2001年にメジャーデビュー。02年発表のアルバム『TOKYO CLASSIC』は日本のヒップホップ初のミリオンセールスを記録。RIP SLYMEでは、ヒップホップはもちろん、ロック、ソウル、ジャズ、ラテン、ハウス、ドラムンベースなど、世界中のありとあらゆるダンスミュージックを飲み込んだトラック作りで異才ぶりを発揮。他アーティストのプロデュース、楽曲提供、リミックス制作も多く、これまでにbird、AYUSE KOZUE、LITTLE、HALCALI、KOHEI JAPAN、真心ブラザース、YO-KING、Fantastic Plastic Machine、Mr.Children、布袋寅泰などの作品に参加している。

【Kj (Dragon Ash / The Ravens)】

1997年にDragon Ashでデビュー。

フロントマンとして、バンドを牽引し続ける。

プロデュースや客演などさまざまな形態で音楽作品を発表する他、映画、ドラマなど俳優としても活躍。

2015年、Dragon Ashと並行する形で自身初のソロプロジェクトをスタート。

2018年からはソロプロジェクトの参加メンバーと共にバンド名をThe Ravensとし、精力的にツアーとリリースを重ねている。

【鈴木真海子】

1996年6月26日生まれ、東京都出身のシンガー・ソングライター/ラッパー。高校時代にRachelと出会い、2014年にラップ・ユニット“chelmico”を結成。chelmicoのMamikoとして活動するなか、2017年に鈴木真海子名義のEP『Deep green』でソロ・デビュー。2021年に1stアルバム『ms』を発表。以来、CMソングを書き下ろすほか、さまざまなアーティストの作品やライヴに客演するなど、幅広く活動を展開している。

【宝鐘マリン】

日本No.1 Vtuber、YouTube登録者数300万人越えという絶大な人気を集める船長。

楽曲のMusic Videoは毎作品話題を集め、MVの総再生回数は1億5千万回以上を記録。

Billboard JAPAN が発表する「TikTok Weekly Top 20」「Heatseekers Songs」にランクインする等、楽曲リリース毎に注目度が増している。

宝石、宝、お金が大好きで、海賊になって宝を探すのが夢。海賊船を買うのが目標で今は陸でVTuberをしている。(ようするに今はただの海賊コスプレ女)お姉さん風にふるまい、小悪魔的に誘惑したりからかったりしてくる。

BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所

“独自の熟成とブレンドから作られるバカルディラムのように、異なる音が混ざり合い、全く新しい音楽が生まれる場所、音楽蒸溜所。数々の才能が出会い混ざり合うことで、音楽の可能性が解放され、人々のクリエイティビティもまた解放されていく。“

というコンセプトの元に、アーティストたちがバカルディと共に新しい楽曲を創り出すプロジェクトが、“BACARDI Sound Distillery音楽蒸溜所“です。

・音楽蒸溜所に関する情報はバカルディ日本公式ブランドサイト

https://bacardi-rum.jp/music/

【バカルディ ラム】

コウモリのマークをロゴに使用したスピリッツ、バカルディは1862年にキューバで誕生したラムです。

世界共通のメッセージ「DO WHAT MOVES YOU(らしくいこう)」を掲げるバカルディは、人々がLiberation(自由な解放感)を感じる瞬間に寄り添うブランドとして広く支持されています。

そのスムーズなフレーバーから、キューバリブレ、モヒートなどのカクテルには欠かせないスピリッツで、複雑なカクテルからソーダで割ったハイボールなどのシンプルなドリンクまで、究極に汎用性の高い、世界売上No.1*ラムブランドです。(*注1)2023年1~12月販売数量:IWSR社調べ



・バカルディ日本公式ブランドサイト https://bacardi-rum.jp/

