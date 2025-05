MAN WITH A MISSIONが結成15周年を記念して開催した最新全国ツアーより、Kアリーナ横浜公演の模様をWOWOWで6月15日(日)に独占放送・配信決定！

株式会社WOWOW

日本のロックシーンを牽引するMAN WITH A MISSION。結成15周年となるオオカミたちの魅力を詰め込んだ4カ月連続特集。

写真:酒井ダイスケ

「MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~XV~」を皮切りに、5月17日(土)から『4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル』と題した特集がWOWOWでスタートすることがすでに報じられているが、このたび、6月以降の番組ラインナップが決定した。結成15周年を記念した全国ツアー「MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」より、神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を6月15日(日)午後8:00からWOWOWで独占放送・配信。7月は阪神甲子園球場ライブ、8月は「Break and Cross the Walls Tour 2022」ファイナル公演2DAYSなど盛りだくさん。

これまでにも多くの企画でコラボしてきたWOWOWでしか見られない番組の数々をどうぞお楽しみに!

<番組情報>

4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル

写真:酒井ダイスケMAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

6月15日(日)午後8:00

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONが結成15周年を記念して開催した全国ツアーより、Kアリーナ横浜公演の模様を独占放送・配信!

2025年2月から5月にかけて開催された、MAN WITH A MISSIONの結成15周年を記念した全国ツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」より、神奈川・Kアリーナ横浜でのライブの模様を独占放送・配信する。

今回のツアーでは結成15周年にちなんで、ライブで演奏する15曲をファンの投票で決定。さらにメンバーおよびスタッフが投票した楽曲を加えて、各公演の“その日だけのセットリスト”が組まれるという内容になっている。キャリアを埋め尽くすヒット曲、話題作などが並ぶ壮観なステージは必見。MWAMの15周年を祝う宴にご注目を!

収録場所:神奈川 Kアリーナ横浜

(C)2020 "TRACE the HISTORY" FILM PARTNERSMAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-

5月17日(土)午後5:00

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドで10/31(金)までアーカイブ配信あり

頭はオオカミ、体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSION。彼らの10年の軌跡を追った、初のドキュメンタリー映画。

2010年に突如、音楽シーンに登場し、怒涛の快進撃を見せているMAN WITH A MISSIONだが、その生態は謎に包まれている。そんなオオカミたちの生態を米国人ジャーナリストが10年間追い続けた本作。メンバーや関係者へのインタビュー、レコーディングやライブへの潜入取材も交え、MAN WITH A MISSIONの真の姿に迫る。

出演:MAN WITH A MISSION

監督:チェンコ塚越

オープニング監督:岩永明

MAN WITH A MISSION Music Video Collection 2010-2025

5月17日(土)午後6:30

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

MAN WITH A MISSIONの歴代ミュージックビデオを一挙放送。

緻密に計算されたストーリー性と映像美。MAN WITH A MISSIONならではのインパクトある数々のミュージックビデオを3時間超えのボリュームでお届け!

究極の生命体が15年届けてきた唯一無二の音楽をミュージックビデオを通じて堪能いただきたい。

MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~XV~

5月17日(土)午後10:15

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONの結成15周年記念企画としてWOWOWオリジナル番組をお届け!

新たなる使命を胸に長き眠りより目覚めてから15年を迎えたMAN WITH A MISSION。彼らが15年を振り返ったり、思い出の地を聖(生)地巡礼したり、WOWOWならではのオリジナル企画を実施したりと、まさに「産後15」の年にふさわしい内容をお届けする。15年間にわたり地球を駆け回ったオオカミたちの、クロニクルともいうべきスペシャル番組をお楽しみに!

Photo: Daisuke Sakai / 石井麻木MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon Tour 2018 FINAL at 阪神甲子園球場

7月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1週間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONが阪神甲子園球場で行なった2018年の全国ツアーファイナル公演の模様を放送・配信!

MAN WITH A MISSIONが2018年にアルバム『Chasing the Horizon』を携え開催した全国ツアー「MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon Tour 2018」より、4万5,000人を動員した兵庫・阪神甲子園球場でのツアーファイナル公演の模様を放送・配信。

収録日:2018年11月17日

収録場所:兵庫 阪神甲子園球場

MAN WITH A MISSION ROAD TO 甲子園 ~前門の虎後門の狼~

7月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONの阪神甲子園球場ライブに迫るスペシャル番組。

MAN WITH A MISSION史上最大規模となった阪神甲子園球場ライブにダイノジが潜入。メンバーインタビューや甲子園球場の散策ロケなどを通じて甲子園ライブの見どころを紹介するWOWOWオリジナル番組。

写真:酒井ダイスケMAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022

DAY-1 8月放送・配信予定

DAY-2 8月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1週間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONが連作アルバムを引っ提げて行なった2022年の全国ツアーより、東京での追加最終公演2DAYSを放送・配信!

2021年11月に『Break and Cross the Walls I』、2022年5月に『Break and Cross the Walls II』とバンド初の連作アルバムをリリースし開催した全国ツアー「MAN WITH A MISSION presents Break and Cross the Walls Tour 2022」。各会場2日間の開催のもと、1日目は『Break and Cross the Walls I』の楽曲を中心に、2日目は『Break and Cross the Walls II』の楽曲を中心にパフォーマンスが構成され、各地で大反響を呼んだ。その全国ツアーより、追加公演として開催された最終公演、東京・有明アリーナ2DAYS公演の模様を放送・配信。

収録日:2022年11月5日、6日

収録会場:東京 有明アリーナ

MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~Break and Cross the Walls~

8月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

MAN WITH A MISSIONがコロナ禍に生み出した連作アルバム、そしてコロナ禍を経て声出し解禁となったツアーについてなど振り返るスペシャル番組。

MAN WITH A MISSIONが連作アルバム『Break and Cross the Walls I』『Break and Cross the Walls II』生み出した背景や手応え、各会場2DAYS公演とコンセプチュアルなステージングとなった全国ツアーについて振り返るWOWOWオリジナル番組。

<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/mwam/(https://www.wowow.co.jp/music/mwam/)