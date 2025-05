『崩壊：スターレイル』Ver.3.3「夜明け前に迎える崩落」が5月21日（水）に配信開始

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』のVer.3.3「夜明け前に迎える崩落」を5月21日(水)にリリースすることを発表しました。今回のアップデートでは、開拓者は黄金裔と協力して進み、火を追う旅もいよいよクライマックスを迎えます。また、2人の新たなプレイアブルキャラクター「ヒアンシー」と「サフェル」が、それぞれの物語と魅力を携えて今回の冒険に登場します。さらに、様々な期間限定イベントが、開拓者の旅に新たな楽しみと挑戦をお届けいたします。

Ver.3.3「夜明け前に迎える崩落」の予告PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b86rpnKULps ]

火を追う旅もいよいよクライマックスへ

Ver.3.2のストーリーで、黄金裔たちは「死」と「理性」の2つの火種を回収しました。Ver.3.3では、開拓者は引き続き黄金裔たちと共に、火を追う旅の最後の戦い--「天空」のタイタンの討伐に向かいます。史料によると、エーグルは百の眼を持つ巨鳥で、天幕を瞼として、世界の晨昏を掌握していると言われています。また、「歴戦余韻・晨昏の回顧」もVer.3.3で開放され、挑戦をクリアすると様々な報酬を獲得できます。

オンパロス内部の人々が再創世を目指しているほか、天外の天才たちもこの件に注目しています。Ver.3.2の最後に、マダム・ヘルタの「アストラルデータ」は創世の渦心にたどり着きました。天才たちの調査が進むにつれ、オンパロスの悲劇の根源は徐々に明らかとなり、ついにオンパロスと銀河の運命が交錯し始めます。ぜひストーリーを進め、今後の物語の展開を見届けましょう。

新たなプレイアブルキャラクター

まもなく公開されるストーリーでは、新たな限定★5キャラクター「ヒアンシー」が重要な仲間としてプレイヤーのパーティに加わります。昏光の庭の首席医師であるヒアンシーは、ずっと火を追う仲間たちの治療を担当してきました。英雄の叙事詩が綴られる時、その空白のページに普通の人々のことを書き残し、怪我をした人々を全力で治すことが彼女の理想です。

記憶の運命を歩む風属性キャラクターであるヒアンシーは味方全体のHPを回復し、パーティの生存能力を高めることに長けています。スキルを発動するとイカルンを召喚し、味方に持続的な治療を施します。必殺技を発動すると、味方全体のHPを回復するだけでなく、その最大HPもアップします。さらに、イカルン以外の味方が敵の攻撃を受ける、または自らHPを消費するたびに、イカルンは自身のHPを消費し、自動でその味方のHPを回復してくれます。治療以外にも、イカルンは敵に攻撃を仕掛けることもできます。治癒量が高いほど、イカルンが敵に与えるダメージも高くなります。

もう1人の限定★5キャラクター「サフェル」はアグライアやトリビーと同じように、最初に火を追う旅に加わった黄金裔の1人です。「詭術」の神権の継承者であり、長年その力を掌握しているサフェルは、常に風のように神出鬼没で、彼女の本当の行方を知る人はいません。

虚無の運命を歩む量子属性のキャラクターであるサフェルは戦闘が始まると、フィールドにいる最大HPが最も高い敵に優先的に特殊な状態を付与し、その敵が受けたダメージ値を記録します。また、自ら特殊な状態を付与する目標を変更することで、戦いに臨機応変に対応できます。味方が特殊状態の敵を攻撃した後、サフェルはその敵に追加攻撃を発動します。サフェルが必殺技を発動すると、記録されたダメージ量を基に、敵に追加の確定ダメージを与えます。

同時に、限定★5キャラクターのマダム・ヘルタとアグライアはそれぞれ、Ver.3.3の前・後半のイベント跳躍で復刻登場し、引き続きプレイヤーたちの頼もしい助っ人になってくれるでしょう。

期間限定イベント

魅力的なストーリーだけでなく、多彩なイベントもプレイヤーの挑戦を待っています。Ver.3.3では、ピノコニーのスフェロイドレース「スピードカップ」のエントリーが開始し、一堂に会した最強の選手たちがトップの座を巡り、激しい対決を繰り広げようとしています!イベントでは、スフェロイドマシンを操縦し、スリリングなレースバトルに挑んでみましょう。

一方、ジョヴァンニが出資した「銀河打者伝説~魔王編~」も正式リリースされます!開拓者が過去のテスト版で提供した貴重なアドバイスのおかげで、正式版の「銀河打者伝説」は「アライグマのバット探しの旅」という世界観を引き継ぎつつ、戦闘に様々な新要素を取り入れ、新たな挑戦体験を提供してくれます。

『崩壊:スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5(R)プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。ESRBによるレイティングはT、PEGIによるレイティングは12となっています。

さらに詳しい情報はhttps://hoyo.link/18zDCBAd、またはX(旧Twitter)、Instagram、Facebookアカウント@HonkaiStarRailをご確認ください。

『崩壊:スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル:崩壊:スターレイル(ホウカイ:スターレイル)

ジャンル:スペースファンタジーRPG

対応OS:iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日:2023年4月26日

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

◆『崩壊:スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊:スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com?utm_source=utrtdjt

【崩壊:スターレイル 公式X(旧Twitter)】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊:スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊:スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト:https://www.hoyoverse.com/ja-jp

