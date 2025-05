今年は“昭和100年”とも言われる節目の年！昭和の大阪を彷彿とさせるメニューが勢揃い「大阪レトロ洋食フェア」6月5日より開催

オリックス・ ホテル マネジメント株式会社ディナービュッフェ「大阪レトロ洋食フェア」レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(初夏)レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(夏)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」(所在地:大阪市此花区、総支配人:勝島 基江)は、館内ビュッフェレストランにて2025年6月5日(木)~9月3日(水)の期間、「大阪レトロ洋食フェア」を開催します。また、2025年5月9日(金)~9月3日(水)の期間、館内カフェ、ラウンジにて「夏のスイーツフェア」を開催しますのでお知らせします。

1. ディナービュッフェ『大阪レトロ洋食フェア』概要ディナービュッフェ「大阪レトロ洋食フェア」 (左)厚焼き玉子サンド(右)ナポリタン(イメージ)ディナービュッフェ「大阪レトロ洋食フェア」 トンテキ(イメージ)

ポートダイニング リコリコにて「大阪レトロ洋食フェア」を開催いたします。2025年は「昭和100年」にあたる節目の年。大阪・関西万博も開催される今年、大阪の魅力を再発見できるディナービュッフェを提供します。

前回の大阪万博が開催された1970年頃に流行した洋食文化をモチーフに、当時の大阪を彷彿とさせるレトロなメニューが勢揃い!洋食の定番、ナポリタンやトンテキのほか、昭和の懐かしさを感じる「肉すい」や「厚焼き玉子サンド」、大阪らしくアレンジした「お好み焼き風アメリカンドッグ」や「たこ焼き風プチシュー」など、お子さまから大人まで世代を問わず楽しめるメニューがずらり。ショーケースに10種以上並ぶ、バラエティ豊かなスイーツも必見です。

期 間:2025年6月5日(木)~2025年9月3日(水)

場 所:2階 ポートダイニング リコリコ(342席)

時 間:午後5時30分~午後9時30分(最終入店 午後9時)※120分制

料 金:大人6,000円、小学生3,500円、幼児(4~6歳)1,800円

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。

予 約:「ポートダイニング リコリコ」の予約サイト(https://www.tablecheck.com/ja/shops/hoteluniversalport/reserve)にて受付中

★おすすめメニュー

食べやすい大きさの アメリカ ンドッグに、ソース・マヨネーズ・かつお節・青のりを合わせた「お好み焼き風 アメリカ ンドッグ」。意外な組み合わせが癖になるかも!?「牛ステーキ」はライブキッチンにて、お客さまの目の前で焼き上げて提供いたします。可愛らしくも大阪らしい「たこ焼き風プチシュー」のほか、固めの食感に仕上げた「昭和のプリン」や、ノスタルジックな気分に浸れる「メロンソーダゼリー」など、数々のスイーツが揃います。

■メニュー例 ※変更になる場合があります。

牛ステーキ、ハッシュドビーフ、ナポリタン、トンテキ、鶏のすき焼き、シーフードドリア、なつかし中華そば、肉すい、ちりとり鍋、厚焼き玉子サンド、水ナスと生ハムのサラダ、かつおのタタキ 瀬戸内レモン風味、ショートケーキ、ベイクドチーズケーキ、メロンソーダゼリー、黄栗のモンブラン、たこ焼き風プチシュー、昭和のプリン、アプリコットのパイ など

2.『夏のスイーツフェア』概要レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(初夏)※2025年5月9日~6月30日ココマングー 680円桃のヴェリーヌ 680円レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(夏)※2025年7月1日~9月3日葡萄のヴェリーヌ 680円トロピカルフルーツのタルト 680円

夏が旬のフルーツを味わえるスイーツをご用意いたしました。初夏の5月9日(金)~6月30日(月)には、マンゴーの旨みをしっかりと感じられる「ココマングー」と、桃とフロマージュのムースとライチのゼリーが層を織りなす「桃のヴェリーヌ」が登場。夏の7月1日(火)~9月3日(水)には、お花のように並べられた葡萄が涼しげな「葡萄のヴェリーヌ」と、ココナッツ風味の生地にマンゴー・パイナップル・ドラゴンフルーツをごろっとのせた「トロピカルフルーツのタルト」を販売いたします。

初夏と夏、それぞれ違う味わいをホテル ユニバーサル ポートでゆっくりとお楽しみください。

期 間:【初夏】2025年5月9日(金)~2025年6月30日(月)

【 夏 】2025年7月1日(火)~2025年9月3日(水)

場 所:1階 レックスカフェ(販売時間:午前11時~午後10時)

3. 施設概要

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エントランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンたちとコラボレーションした装飾を施し、訪れるお客さまを楽しくお出迎えしています。

公式ウェブサイト:https://universalport.orixhotelsandresorts.com/

LINE 公式アカウント(LINE ID):@612syglg

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ~グルーの邸宅~」「ミニオンルーム2 ~アグネスたちのお部屋~」「ミニオンルーム 3 ~思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』~」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「 PORT DEEP OCEAN FLOOR 」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント:https://www.instagram.com/universalport/

<受賞歴>

◆楽天トラベル「楽天トラベルHotel & Ryokan of the Year 2023」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」「楽天トラベル ゴールドアワード2023」

◆じゃらんアワード2023「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室以上部門 2位」

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-1640