『第48回隅田川花火大会』の市民協賛席を「チケットペイ」で申込開始！
■市民協賛席募集について
隅田川花火大会の開催にあたり、市民協賛を募集します。
寄付をした「市民協賛者」は、特別観覧席に招待されます。
申込方法は募集要項のとおりです。
令和7年（第48回）隅田川花火大会市民協賛席募集要項
https://www.sumidagawa-hanabi.com/assets/pdf/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4(%E7%AC%AC48%E5%9B%9E)%E9%9A%85%E7%94%B0%E5%B7%9D%E8%8A%B1%E7%81%AB%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%8D%94%E8%B3%9B%E5%B8%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf
はがき申込期間：2025年4 月 28 日（月曜日）～5 月 20 日（火曜日）（消印有効）
※申込多数の場合は抽選
WEB申込開始日：2025年5月11日（日曜日) 12時 ※先着順
■『第47回隅田川花火大会』概要
開催日時
2025年7月26日（土曜日）19時～20時30分
※荒天等のため実施できない場合は中止となります。
開催場所
隅田川
【第一会場】桜橋下流から言問橋上流
【第二会場】駒形橋下流から厩橋上流
打ち上げ玉数
約20,000発
【第一会場】約9,350発（コンクール玉200発含む）
【第二会場】約10,650発
花火コンクール
第一会場において、両国花火ゆかりの業者と、国内の代表的な花火大会で優秀な成績をおさめた業者を加えた、計10社による花火コンクールを実施します。
▽詳細はこちら
令和7年（第４８回）隅田川花火大会実施計画概要
https://www.sumidagawa-hanabi.com/assets/pdf/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4(%E7%AC%AC48%E5%9B%9E)%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社メタップスペイメントについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」を企業理念に掲げ、カード決済をはじめコンビニ決済、店舗向け端末決済など多種多様な決済手段を提供している決済代行会社です。
<会社概要>
会社名：株式会社メタップスペイメント
所在地：東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.metaps-payment.com
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社メタップスペイメント
チケットペイグループ
mail：ticket@metaps-payment.com