「すみっコぐらし」と 関西エリアの駅そばがコラボレーション！5月23日(金)からコラボメニュー＆限定グッズを展開

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、阪急電鉄沿線と南海電鉄沿線に「若菜そば」「蕎麦屋のサンジ」等を展開する飲食チェーン、株式会社平野屋(本社:大阪府泉大津市)にて、2025年5月23日(金)から8月17日(日)まで、駅そば全14店舗にて、「すみっコぐらし」とのコラボフェアが開催されることをお知らせします。

今回、駅そば全店舗でのコラボレーションは初めてとなります。

すみっコぐらしの新テーマ「夢みるしっぽず」では、たべもののアイドルを夢みる「えびてんのしっぽ」が、「えびふらいのしっぽ」・「あじふらいのしっぽ」を誘って結成した「しっぽず」と、「しっぽず」を応援するすみっコのみんながかわいいアイドルのコスチュームで登場します。

当コラボフェアでは、「しっぽず」とすみっコたちが、ステージで楽しむ姿をフード&ドリンクで再現されています。店内には、キャラクターと一緒にお食事を楽しめる「すみっこ席」もご用意!

日ごとに暑さも増していくこの時期に、サクッとテイクアウトできるドリンクやかわいいオリジナルスイーツも充実。当フェア限定のオリジナルコラボグッズも販売されます。

通勤・通学中や週末のお出かけの合間に、可愛くて楽しい「すみっコ」たちの世界をご堪能ください。

<開催概要>

■イベント名

すみっコぐらし 駅そばコラボ

■会期

2025年5月23日(金)~2025年8月17日(日)

■開催店舗

「若菜そば」「御鷹茶屋」「蕎麦屋のサンジ」「アプラたかいし」 計14店舗

■開催内容

・期間限定コラボメニュー/各種特典

・オリジナルコラボグッズ/コラボスイーツ販売

・限定コラボ装飾

▼詳細は以下サイトよりご確認ください。

https://wakana-s.com/sumikkogurashi/

≪期間限定フェアメニュー・各種特典≫

「しっぽず」のキャラクターをイメージしたフードメニューや、すみっコたちをイメージした2層ドリンクを提供。オリジナル特典付きです!

<特典付き>フードメニュー

・えびてんのしっぽ うどん/そば 1,000円(税込)

<特典>ペーパーランチョンマット、えびてんのしっぽミニタオル

・えびふらいのしっぽ カレーライス 1,000円(税込)

<特典>ペーパーランチョンマット、えびふらいのしっぽミニタオル

・あじふらいのしっぽ おろしうどん/そば 1,000円(税込)

<特典>ペーパーランチョンマット、あじふらいのしっぽミニタオル

<特典付き>ドリンクメニュー

・しろくまカルピス(さくらシロップ) 900円(税込)

・ぺんぎん?メロンソーダ(オレンジシロップ) 900円(税込)

・とんかつコーラ(ココナッツシロップ) 900円(税込)

・ねこオレンジジュース(チェリーシロップ) 900円(税込)

・とかげサイダー(ブルーキュラソ―シロップ) 900円(税込)

<特典>ストロータグ型シール、コースター

※特典絵柄はドリンクのキャラクターと同一です。ドリンクと別絵柄をお選びいただくことはできません。

ドリンクはテイクアウトも可能です。

※画像はイメージです。

※仕入れ入荷状況により、内容の変更・お品切れとなる場合があります。

※食物アレルギーをお持ちの方は、ご注文の際に従業員におたずねください。

≪オリジナルグッズ&コラボスイーツ販売≫

アクリルキーホルダー、ミニアクリルスタンドは当フェア限定のオリジナルデザイン!缶バッジは6種のオリジナルデザインで、キラキラホログラム加工のスペシャル絵柄も!

さらに、初登場のかわいいスイーツが当フェアでいち早く楽しめます。

期間限定の販売、なくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください♪

<グッズ一覧>

・アクリルキーホルダー(全1種) 750円(税込)

・ミニアクリルスタンド(全5種)各750円(税込)

・缶バッジ(全6種/ランダム) 各550円(税込)

★スイーツ第1弾(5月23日より販売開始)

・えびふらいのしっぽ ドーナツ 660円(税込)

★スイーツ第2弾(6月下旬 より販売開始)

・えびてんのしっぽ どら焼き 440円(税込)

・えびふらいのしっぽ どら焼き 440円(税込)

・あじふらいのしっぽ どら焼き 440円(税込)

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合があります。

※グッズは数に限りがございます。なくなり次第取り扱い終了となります。

※グッズは、催事終了後も販売期間延長となる場合がございます。

≪限定コラボ装飾≫

御鷹茶屋限定 店頭コラボ装飾

御鷹茶屋 外観

阪急大阪梅田駅直結の「御鷹茶屋 阪急三番街店」では、お客様をお迎えする店頭ディスプレイとのれんにすみっコたちが登場!

各店1席限定「すみっこ席」コラボ装飾

全14店舗にて、店内に1席限定で「すみっこ席」をご用意!

アイドルになりきった「しっぽず」を応援するかわいいすみっコたちと一緒に、お食事をお楽しみいただけます!

※「すみっこ席」はご来店時空いていれば自由にお座りいただけます。ご予約はできません。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

