Swarovski クリスタル・ワールド、アーティスト塩田千春氏による新たな「不思議の部屋」を公開

スワロフスキー・ジャパン株式会社Crystallizing Identity by Chiharu Shiota

2025年5月8日、オーストリア・ヴァッテンスのSwarovski クリスタル・ワールドにて、日本人アーティストの塩田千春氏が手がける新たなChamber of Wonder (不思議の部屋)である「Crystallizing Identity」が華々しく公開されました。本作は、ひとりひとりの輝きと、星の導きによって結ばれる人と人とのつながりに捧げられたインスタレーションです。

Swarovskiのクリスタルを初めて作品に取り入れた塩田氏は、多面的なこの素材を通して、「ありのままの自分」であることと、他者と誠実で深い関係性を築くことの両立を探求。複層的に展開する本作は、日本に古くから伝わる「赤い糸伝説」にも着想を得ています。運命によって結ばれた人々は、目に見えない赤い糸で生涯つながっている──そんな物語が繊細なクリスタル・ビーズを織り交ぜた赤い毛糸のネットワークとして空間を包み込みます。糸はやがて収束し、Swarovski Manufakturの技術によって生み出された足、腕、そしてアーティスト自身の手のかたちとなって具現化されます。

塩田千春氏は次のように語ります: 「私たちは自分だけの経験をしていると思いがちですが、実はすべてがつながっています。肉体は分かれていても、思考の宇宙は共有している──その緊張感に惹かれます。Swarovski クリスタル・ワールドの“巨人”にインスパイアされ、この命の謎に改めて向き合いました。風景に溶け込む頭部、芸術的営みを内包するお腹── “巨人”は、私たちの存在が出会った人々や見えない糸によって形作られていることを象徴しています。」

Swarovskiチーフ・コマーシャル・オフィサー、ミケーレ・モロンは次のように述べています: 「130年にわたり、Swarovskiは革新と芸術性を融合させ、感動とインスピレーションこそが真のラグジュアリーだと信じてきました。この記念すべき年に、Swarovski クリスタル・ワールドはChamber of Wonder (不思議の部屋)を通して感情を呼び起こし、つながりを生み出し、ポップ・ラグジュアリーの概念を刷新する存在として。人々の心に響く物語をクリスタルで紡ぎ続けます。」

Swarovskiツーリズムサービスのマネージング・ディレクターであるステファン・イッサーは、次のように述べています: 「塩田千春さんをSwarovski クリスタル・ワールドにお迎えできることを心より誇りに思います。彼女の作品は、美しさと深い思索性を併せ持ち、Chamber of Wonder (不思議の部屋)に新たな質感をもたらしてくれました。クリエイティブとクリスタルが出会うこの空間が、30周年を迎える私たちのクリエイティビティの舞台に新たな輝きを添えてくれることでしょう。」

Swarovski クリスタル・ワールドのChamber of Wonder (不思議の部屋)は、アーティストやデザイナーとの対話を促す創造的な空間です。Swarovskiの光の魔法と、それぞれのクリエイターの個性が融合し、記憶に残る没入型の体験を訪れる人々に届けています。草間彌生、ジェームズ・タレル、イ・ブルといった世界的アーティストも、この空間に作品を提供しています。

塩田千春氏による「Crystallizing Identity」は、2025年5月8日より一般公開されています。

Swarovskiについて

1895年から続く光の魔術師

Swarovskiは、非の打ちどころのない品質とクラフツマンシップで、手に取る人に喜びをもたらし、それぞれの個性を讃える美しい製品を生み出しています。

1895年にオーストリアで設立されたSwarovskiは、世界最高級のクリスタルやSwarovski Created Diamonds、ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、ホームデコレーション、自動車用のクリスタル・デコレーションのデザイン、製造、販売を行っています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは世界 140 以上の国と地域で展開し、2,300 のSwarovski ストアと厳選されたマルチブランド・パートナー、そして18,600 人の従業員を擁しています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは、姉妹会社であるSwarovski Optik(光学機器)、Tyrolit(研磨剤)とともにSwarovskiグループを形成しています。人々と地球との責任ある関係に寄与することは、Swarovskiが継承してきた伝統です。今日、このレガシーはバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ施策に根ざした循環型イノベーションに重点を置き、多様性、インクルージョン、自己表現を支持しています。Swarovski財団の慈善活動においては、環境と社会にプラスの影響をもたらす慈善団体を支援しています。

Swarovski クリスタル・ワールドについて

1995年より、驚きと感動のひとときとともに

オーストリア・チロル州ヴァッテンスに広がるSwarovski クリスタル・ワールドは、Swarovskiのクリエイティビティ、サヴォアフェール、そしてアート・デザインとポップカルチャーにおける不朽の影響力を讃える夢幻的な空間です。

1995年、Swarovski創業100周年を記念して誕生したこの施設は、以来、世界的に活躍するアーティストやデザイナーとの共創により進化を遂げ、今日では7.5ヘクタールを超えるスケールへと広がりを見せています。草間彌生、ジェームズ・タレル、イ・ブルなど、時代を代表するクリエイターたちが、クリスタルを独自の視点で再解釈し、かつてないデザイン、没入型空間、記憶に残る体験を生み出してきました。

数あるChamber of Wonder (不思議の部屋)のなかでも、「Art of Performance」は、Swarovskiがポップカルチャーの舞台で果たしてきた役割を象徴する展示です。ビヨンセ、レディー・ガガ、マドンナ、エルトン・ジョン、ケイティ・ペリー、シェール、マリリン・モンローなど、世界のアイコンたちが纏ったステージ衣装やレッドカーペットルックを通じて、Swarovskiが時代の先端でスターたちの輝きを彩ってきた軌跡が紹介されています。

Chamber of Wonder (不思議の部屋)、広大な庭園、そして常に進化し続ける企画展で構成されるSwarovski クリスタル・ワールドは、これまでに1,700万人を超える来場者を魅了してきました。アート、自然、ラグジュアリーショッピングが融合する空間は、年間を通して文化イベントを展開し、世代を問わず多くの人々に歓びと贅沢なひとときを提供しています。

www.swarovski.com/kristallwelten

ホール=ヴァッテンス地域について

チロルの雄大なカーヴェンデル自然公園とトゥッカー・アルペンに抱かれたハル=ヴァッテンス地域では、塩や天然水、さらにはユーロの祖先ともいえる歴史的文化資産を体験することができます。冬はスノースポーツ、夏はハイキングやグルメ体験が楽しめるこの地は、豊かな自然と歴史が交差するユニークな旅先です。中世の面影を残すホール旧市街を歩けば、時空を超えた物語が息づいていることを実感できるでしょう。

www.hall-wattens.at

塩田千春について

1972年大阪生まれ、ベルリンを拠点に活動。

塩田千春の創作のインスピレーションは、しばしば個人的な体験や感情に端を発し、それを生命、死、そして人間関係といった普遍的なテーマへと昇華させています。靴、鍵、ベッド、椅子、ドレスなど、日常的なオブジェを収集し、それらを糸の巨大な構造体で包み込むことで「不在の中にある存在感」を可視化。彼女のインスタレーション作品は、この独特の感覚を探求するものであり、彫刻、ドローイング、パフォーマンス映像、写真、キャンバス作品においても、目に見えない感情を表現しています。

2008年には芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞、2024年には再び同賞を受賞するなど、その活動は日本国内外で高く評価されています。

彼女の作品は、世界中の著名な美術館や文化機関で展示されてきました。たとえばグラン・パレ(パリ/2024)、中之島美術館(大阪/2024)、ハマー美術館(ロサンゼルス/2023)、クイーンズランド近代美術館(ブリスベン/2022)、カールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター(カールスルーエ/2021)、ニュージーランド国立博物館(ウェリントン/2020)、森美術館(東京/2019)、グロピウス・バウ(ベルリン/2019)、南オーストラリア州立美術館(2018)、ヨークシャー・スカルプチャー・パーク(英国/2018)、パワーステーション・オブ・アート(上海/2017)、K21(ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館/デュッセルドルフ/2015)、スミソニアン協会サックラー・ギャラリー(ワシントンD.C./2014)、高知県立美術館(2013)、国立国際美術館(大阪/2008)などが挙げられます。

また、愛知トリエンナーレ(2022)、奥能登国際芸術祭(2017)、シドニー・ビエンナーレ(2016)、大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ(2009)、横浜トリエンナーレ(2001)など、数多くの国際芸術祭にも参加。2015年には第56回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出されました。

www.chiharu-shiota.com