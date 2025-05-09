【アーカイブ配信】社会医療法人誠光会登壇　医療法人向け経理DXセミナーを配信開始

株式会社TOKIUM

経費精算や請求書処理などの支出管理にまつわるクラウドサービスを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、医療業界の企業を対象に3月に大阪で開催したオフラインセミナー「最先端のDXに取り組む社会医療法人誠光会が語る、経理DXの実践方法と効果 4人でこなしていた経理業務を3人に」のアーカイブ配信を実施いたします。本セミナーでは、社会医療法人誠光会様にご登壇いただきました。

■開催概要

本セミナーでは、日本で初めてGE社のコマンドセンターを導入するなど、最先端の医療DXを進める社会医療法人 誠光会にご登壇いただきました。

同法人では、月600枚にものぼる紙の請求書をペーパーレス化し、4人体制だった経理チームが3人になっても業務が滞りなく回る体制を実現。業務効率化によって創出した時間を、付加価値の高い業務に活用することに成功しています。

誠光会が実際に取り組んできた経理DXのプロセスや、システム導入後に得られた具体的な成果についてお話しいただきます。

※本セミナーは、2025年3月19日に開催したリアルセミナーのアーカイブ配信となります。



視聴形式：オンライン配信

参加費 ：無料(事前登録制)

対象 ：医療法人にお勤めの経理・財務部門の方、事務長、理事長、経理システムの導入に関与する方

参加方法：こちらからご登録ください(https://www.keihi.com/seminars/202504_seminar_medical-care_seikoukai/)

■株式会社TOKIUMについて

株式会社TOKIUMは、「未来へつながる時を生む」を志に、企業の支出にまつわる情報を一元管理し、支出領域の課題解決を実現するDXサービスを提供しています。主なサービスとして、請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」、経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」、文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」、契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」、請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」を提供しています。最適なテクノロジーと常識にとらわれない自由な発想、泥臭さもいとわない行動力で支出の最適化を実現し、人と事業を未来へ向けて加速させていきます。

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理など支出管理サービスの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

＜サービス一覧＞

請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」

https://www.keihi.com/invoice/

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」

https://www.keihi.com/expense/

文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」

https://www.keihi.com/denshichobo/

契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」

https://www.keihi.com/contract/

請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」

https://www.keihi.com/send/