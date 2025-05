アウトドアアクティビティブランド『KiU(キウ)』がアダストリアグループ公式WEBストア『and ST』にて2025年5月14日より取扱い開始！

株式会社ワールドパーティー

ティザーサイト :https://www.dot-st.com/concept/?dispNo=013821KiU and ST :https://www.dot-st.com/kiu/

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長: 冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU(キウ)」は、アダストリアグループでモール&メディア事業部やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティが運営する会員数2000 万人を超えるEC モール「and ST (アンドエスティ)」にて2025 年5 月14 日(水)より取り扱いを開始いたします。さらに、2025 年4 月24 日(木)にオープンしたand ST のフラッグシップストアとなる「and ST TOKYO」にて“KiU POP UP STORE in and ST TOKYO”を2025 年5 月14 日(水)から6 月11 日(水)まで開催し、開催を記念して『and ST』 20%ポイント還元キャンペーンを実施します。

【ECモール and ST(アンドエスティ)】

グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など30以上のブランドが集まるアダストリアグループの公式WEBストア。

=全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える!貯まる!and STポイント

=4,000名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

=お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

=さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を、全国に26店舗、海外に1店舗展開中。

(2025年3月末時点)

<and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/

<iOS版アプリ> https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

<Android版アプリ> https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

【KiU POP UP STORE in and ST】

POP UP STORE開催期間

2025年 5月 14日 (水) - 2025年6月11日(火)

開催場所<and ST TOKYO>

所在地 :WITH HARAJUKU 1F東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号

営業時間:平日 :11:00~21:00

土日祝 :10:00~21:00

【and ST 20%ポイント還元キャンペーン】

キャンペーン期間中にand ST WEB ストア・店舗でKiU 商品のお買い物をすると、

お買い物金額の20%がポイント還元されるキャンペーンを実施いたします。

・and ST(WEB ストア):5/14(水)12:00~5/22(木)11:59 まで

・and ST TOKYO:5/14(水)~5/21(水)営業終了まで

【取り扱い商品】

”レインポンチョ”を中心にKiUらしさを表現

機能的でファッショナブルなスタッフボードをとのコラボレーションエリアも設置

KiUは、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに2025年春夏コレクションを発売。どんな場所でも、どんな天気でも、自分らしく、ファッショナブルにアクティビティを楽しんでもらうため、KiU POP UP STORE in and ST TOKYOではスタッフボードを展開します。

ファッションのプロフェッショナルであるand STスタッフが考えた、KiUと他アダストリアブランドとのコラボコーディネートをお楽しみいただけます。KiUの機能的でファッショナブルなスタイルがさらに拡大された、実用的なコーディネートをぜひご覧ください。

ROLLING CRADLE×KiUコラボアイテムを展開

ミュージックシーンやストリートカルチャーを牽引する人気ブランド「ROLLING CRADLE」とKiUの2025年最新コラボレーションアイテムを”KiU POP UP in and ST TOKYO”でも展開!

台風並の大雨にも対応できる防水性能を備え、フェスやアウトドアシーンで活躍すること間違いなしのコレクション。音楽カルチャーとアウトドアの融合を象徴するKiU × ROLLING CRADLEの新作コレクションを、ぜひお見逃しなく!

【株式会社アダストリアグループについて】

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

本部所在地 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

URL https://www.adastria.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/adastria_official/

【KiU について】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーに、大人の外遊びを応援するアウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるアウトドアへ。

Official Online Shop https://kiu-online.jp/

Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU