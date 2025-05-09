【7人組アイドルグループ「ミリフェア」新体制で再始動】6月4日目黒鹿鳴館にてお披露目ライブ開催！

株式会社BUZZ GROUPミリフェア集合写真

株式会社BUZZ PROJECT（東京都新宿区、代表取締役：神谷 悠介）は、この度、女性7人組アイドルグループ「ミリフェア」の新体制での再始動を発表いたします。2024年9月に前体制が終了し、およそ8ヶ月の準備期間を経て、新メンバーによる「ミリフェア」が2025年6月4日（水）目黒鹿鳴館にてデビューライブを開催いたします。

「ミリフェア」とは

「--100万ドルに輝いて。新生ミリフェアが紡ぐ夢の続き。」をコンセプトに掲げる、株式会社BUZZ PROJECTが手掛ける7人組女性アイドルグループです。2022年に活動を開始し、前体制は2024年9月28日の「卒業」と題した最終ライブをもって終了しました。そして2025年、新たなメンバーで「ミリフェア」の名を受け継ぎ、さらなる飛躍を目指します。

ミリフェアロゴ

新メンバー紹介魔凶(Baku) きょぺ (X：@kyopp_e(https://x.com/kyopp_e?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)) パープル担当ミリフェア 魔凶 きょぺ公開ビジュアル兎姫(Usagi) りりか（X：@usagi_ririka(https://x.com/usagi_ririka?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)）ピンク担当ミリフェア 兎姫 りりか公開ビジュアル

儚夢(Hamu) はむ（X：@hamu_nemuri(https://x.com/hamu_nemuri?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)）ホワイト担当ミリフェア 儚夢 はむ公開ビジュアル皇乃(Kimino) える（X：@elle_kimino(https://x.com/elle_kimino?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)）グリーン担当ミリフェア 皇乃 える公開ビジュアル赫ヰ乃(Akaino) カリン (X：@akainokarin(https://x.com/akainokarin?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)) レッド担当ミリフェア 赫ヰ乃 カリン公開ビジュアル瀬那(Sena) ゆいか（X：@xvnql_(https://x.com/xvnql_?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)）ライトブルー担当ミリフェア 瀬那 ゆいか公開ビジュアル木霊(Kodama) ひかり（X：@kodama_pikarin(https://x.com/kodama_pikarin?s=21&t=OvzdIIqE7E6WsPhlaCnnWw)）オレンジ担当ミリフェア 木霊 ひかり公開ビジュアル

デビューライブ情報

日時：2025年6月4日（水）

会場：目黒鹿鳴館

イベント名：ミリフェア 新体制お披露目ライブ

チケット情報：詳細は公式Xにて随時発表(https://x.com/100_fairlady)

ミリフェア 新体制お披露目ライブ詳細は公式Xにて随時発表

公式Xアカウント(https://x.com/100_fairlady)では、詳細な活動内容やリリース情報を発表していく予定です。

新生ミリフェアの活動にぜひご期待ください。

株式会社BUZZ PROJECT

社名：株式会社BUZZ PROJECT

代表取締役：神谷 悠介

所在地：東京都新宿区

事業内容：アーティスト育成・プロデュース事業

公式サイト：https://buzz-project.co.jp/



※株式会社BUZZ PROJECTは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)のグループ会社です。

報道関係者お問い合わせ先

ミリフェア広報担当者：鈴木 勝貴

Email：motherearth.suzuki@gmail.com

TEL：03-6874-5919