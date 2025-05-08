株式会社朝日出版社

株式会社朝日出版社（東京都千代田区、取締役社長：小川洋一郎）は、高等学校向け英語副教材『CNN Workbook』シリーズに、授業効率を大幅に向上させる新しい採用特典【指導用パワーポイントデータ（PowerSlide）】を追加いたしました。本特典は、英語教育の現場で「わかりやすい授業作り」を支えるデジタル教科書のような機能を備えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TwdcTnF8_E0 ]

特典概要：CNN WorkbookシリーズPowerSlideの特徴

【1】操作はワンクリック！安心・簡単設計

スライド右側のボタンを1回押すだけで音声切り替え、問題の解答表示などが可能。情報はボタンを押すまで非表示のため、教師が安心して使えます。

【2】シンプルで柔軟なマルチ機能設計

スライドショー中に音声再生、スクリプト表示／非表示、画像表示などを繰り返し行える多機能スライド。授業状況に合わせて自在に操作できます。

【3】目次から簡単移動＆投影しやすい設計

目次画面からニュース番号のボタンを押すだけで該当スライドへジャンプ。「Back」ボタンで目次に戻ることも可能。教室のスクリーンに投影し、生徒の集中力を高めながら進行できます。

対象教材：

CNN Workbook Extended Course 2025(https://text.asahipress.com/high-school-english/detail.php?id=2108)

CNN Workbook Intensive Course 2025(https://text.asahipress.com/high-school-english/detail.php?id=2107)

CNN Comprehensive Trainer 2025(https://text.asahipress.com/high-school-english/detail.php?id=2109)

CNN Science Vol.2(https://text.asahipress.com/high-school-english/detail.php?id=2119)

PowerSlideの企画・開発は、Microsoft認定教員 中島浩平先生によるもの。効率的で効果的な指導が可能となり、英語授業の新たな可能性を生み出します。

ご採用について：

本教材は学校専売品となっておりますので、ご採用を希望される場合は以下の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ:

株式会社朝日出版社 高校英語コンテンツ部

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-3-5

TEL: 03-3263-1230 E-mail: support@cnnee.jp

https://text.asahipress.com/high-school-english/