5月1日時点の就職活動調査〈速報〉 ～キャリタス就活 学生モニター2026（2025年5月）

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2026年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、5月1日時点での就職活動状況や就職意識について尋ねました。（調査期間：2025年 5月1日～7日、回答数：1,035人）

※調査詳細は同調査レポート（速報版）をご覧ください。

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/202505_gakuseichosa_sokuho.pdf

※確報詳細レポートについては5月下旬の発行予定です。

１．5月1日時点の内定(※)状況

○内定率は 76.2％。前年同期実績（76.9％）と同水準

○就職活動終了者は全体の 45.0％。継続者は「内定あり」「内定なし」を合わせて 55.0％

２．エントリー状況、選考試験受験状況

○一人あたりのエントリー社数の平均は 23.4 社。前年同期調査（23.9 社）をやや下回る

○ES 提出社数も前年を下回る（平均 12.2 社→10.8 社）。筆記試験、面接社数も減少

３．未内定学生の見通し

○「内定獲得の見通しが立っている」12.2％。未内定者の大半はこれから

レポートはこちら： https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/202505_gakuseichosa_sokuho.pdf

※「内定」には、内々定を含みます。

調 査 概 要

調 査 対 象 ： 2026 年 3 月に卒業予定の大学 4 年生（理系は大学院修士課程 2 年生含む）

回 答 者 数 ： 1,035 人（文系男子 209 人、文系女子 459 人、理系男子 227 人、理系女子 140 人）

調 査 方 法 ： インターネット調査法

調 査 期 間 ： 2025 年 5 月 1 日～7 日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2026

調 査 実 施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ