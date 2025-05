5人組インディポップバンドSimmer Pineが待望の初アナログレコード「Bubble」を発表

東洋化成株式会社

ノスタルジックでどこか切なさを感じさせるメロディ、そして浮遊感のあるサウンドでじわじわと注目を集める5人組インディポップバンド Simmer Pine が待望の初アナログレコードを8月2日(土)にリリースする。



Side Aに収録された「Bubble」は、スカを彷彿とさせる軽快なリズムと霞がかったようなドリーミーなギターサウンドが心地よく溶け合い、Simmer Pineならではの叙情的な世界観にぐっと引き込まれる一曲。ゆるやかに流れる時間の中で、過ぎ去った季節や懐かしい風景がふとよみがえるようなそんな感覚を呼び起こしてくれる。





一方、Side Bの「milkshake」は打って変わってイントロのギターリフが爽やかに駆け抜ける、夏の空気感にぴったりな一曲。太陽の光を浴びた午後、窓を開け放って聴きたくなるようなポップで軽やかな仕上がりが魅力だ。Simmer Pineの持つ瑞々しさと開放感が楽曲全体を通して感じられる。初めて彼らの音楽に触れる人にも、ずっと寄り添ってきたファンにも手に取ってほしい、季節の間にそっと寄り添うような一枚。アナログならではの温かみのある音質が楽曲の繊細な表情をより一層引き立ててくれるだろう。リリースに伴い、8月10日下北沢Basementbarにてレコ発イベント開催予定。

Simmer Pine - Bubble

レーベル:Simmer Pine SOGO

フォーマット:7inch

販売価格(税込):\3300

発売日:2025年8月2日(土)

品番:SPS-001

収録曲:

Side A Bubble

Side B milkshake

Simmer Pine PROFILE

繊細な感情と揺らぎを音に宿すインディーポップバンド。

ノスタルジックでどこか切なさを感じさせるメロディと浮遊感のあるサウンドが特徴。

日常にそっと寄り添うような歌詞と柔らかくも芯のあるボーカルが聴く人の心を静かに揺さぶります。

都会の喧騒の中でふと訪れる静寂、あるいは森の中で感じる光と影のように、Simmer Pineの音楽は聴き手の想像力を静かに解き放ちます。

Instagram

@simmerpine.official(https://www.instagram.com/simmerpine.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

X

https://x.com/simmer_pine

YouTube

@simmerpine5797(https://youtube.com/@simmerpine5797?si=cfBVIb-VYFkFVy9O)

【イベント概要】

■イベント名:CITY POP on VINYL 2025

■公式サイト:https://onvinyl.jp(https://citypop.onvinyl.jp/)

■主催:東洋化成株式会社

■開催日:2025年8月2日(土)

■開催概要:2025年8月2日(土)午前0時より、CITY POP on VINYLにエントリーされたアナログレコードを一斉に店頭・オンラインショップなどで販売開始といたします 。

ネット販売、予約受注に関する制限は設けておりません。新旧問わず、CITY POPアイテムが対象となります 。

■本件に関するお問い合わせ先:CITY POP on VINYL事務局/東洋化成株式会社

■MAIL:info@onvinyl.jp

※商品のお取扱に関しては上記問い合わせ先ではなく、CITY POP on VINY対象店舗までお問い合わせください。