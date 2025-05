5.9(金)公開!!レイ主演映画『MUMU／不説話的愛』公開記念プレゼントキャンペーンを実施!!

株式会社コンテンツセブン(C) CKF PICTURES (Ningbo) Co., Ltd. / iQIYI Pictures (Beijing) Co., Ltd. / Shanghai Tao Piao Movie & TV Culture Co.,Ltd.

本作は、韓国の男性アイドルグループ「EXO」のメンバー“レイ”としても活躍するチャン・イーシンが主演し、聴覚障がいの父と娘の絆を描いた感動作です。中国で初登場1位を記録し、世界公開が続く中、日本では中国語&英語字幕版による最速上映が実現しました。

キャンペーン概要

◆プレゼント内容

映画オリジナルミニポスター(非売品)…抽選で6名様

◆応募期間

2025年5月07日(水)18:00 から 15日(木)23:59 まで

◆応募方法

1.映画公式X(旧Twitter)アカウント@LAYZHANG_JPをフォロー

2.ハッシュタグ 「#不説話的愛」 または 「#不说话的爱」 をつけて、映画への期待や感想を投稿

※当選者にはDMで個別にご連絡いたします。

※プレゼントは国内配送のみとなります。

■映画公式サイト

https://march.film/mumu

あらすじ

少女ムームーは、聴覚障がいのある父・シャオマー(チャン・イーシン)とともに、ろう者のコミュニティで暮らしている。幼い頃からひとり親家庭で育ったが、シャオマーとその仲間たちはムームーに温かく幸せな日々を与えてきた。しかし、突然現れた母・シャオジンの存在が、その穏やかな日常を一変させる。娘からの信頼を取り戻そうとするシャオジンは、ムームーを無理やり「聞こえる人々の世界」へと連れ出す。新たな生活にムームーは好奇心を抱くものの、母の言葉による愛情表現は、心の距離を埋めるには十分ではなかった。それどころか、ムームーの中には父とろう者の仲間たちへの想いが日増しに強くなっていく。やがて彼女は気づく。沈黙の中にも、たしかに愛は存在するのだと……。

<作品概要>

【タイトル】 MUMU/不説話的愛(原題)

【監 督】 シャー・モー 『あなたがここにいてほしい』

【主 演】 チャン・イーシン 『ノー・モア・ベット: 孤注』『A LEGEND 伝説』

【共 演】 リー・ルオアン、 ホアン・ヤオ、 ヴィヴィアン・ティエン、 チャン・ルオナン ほか

2025年|中国|中国語|111分|ビスタ|カラー|5.1ch | 配給:マーチ

(C) CKF PICTURES (Ningbo) Co., Ltd. / iQIYI Pictures (Beijing) Co., Ltd. / Shanghai Tao Piao Movie & TV Culture Co.,Ltd.

【予告】https://youtu.be/KKqkkgWIW80

<上映劇場>

全国11 館

新宿ピカデリー、MOVIX亀有、MOVIX昭島、MOVIX柏の葉、MOVIX川口、ミッドランドスクエアシネマ 、MOVIX三好、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、MOVIX八尾、MOVIX京都

<上映期間>

2025 年5 月9 日(金)~15 日(木) 1週間限定

※上映時刻は劇場により異なります。事前に各劇場のホームページをご確認ください。

※チケットの料金は各劇場の通常料金と同様となります。

※チケットの販売スケジュールは各劇場の通常販売スケジュールと同様となります。

※中国語&英語字幕版での上映となります。日本語字幕版での上映はございません。