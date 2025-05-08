神奈川県民ホール休館中も県内各地で文化イベントを開催します

神奈川県

神奈川県立神奈川県民ホールは、令和7年4月1日から休館していますが、神奈川県と公益財団法人神奈川芸術文化財団は、県民の皆様の鑑賞機会を確保し、本県の文化芸術をより発展させていくため、多彩な文化芸術事業を県内各地で継続的に展開していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/970_1_e868256bd6116e8443be45465c15ba35.jpg ]

〇 主な事業一覧は、令和7年5月8日現在のものです。今後、事業や内容が変更・追加される可能性があります。

〇 チケット発売などの詳細は、神奈川県民ホール（指定管理者：公益財団法人神奈川芸術文化財団）のホームページ（https://www.kanagawa-kenminhall.com/）（令和7年5月8日18時情報公開予定）をご確認ください。

〇 ※印の記載がない事業は、公益財団法人神奈川芸術文化財団の主催です。

（県主催事業について）

神奈川県文化スポーツ観光局

文化課 県民ホール再整備グループ 電話045-285-0217、045-285-0216

（チケット発売等、県主催事業以外について）

公益財団法人神奈川芸術文化財団 電話045-662-5901（代表）