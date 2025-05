【二子玉川 蔦屋家電】飯田善彦×宮崎晃吉×菅原大輔 『プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する』刊行記念トークを5/17(土)開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/architectural-design/46678-1331510408.html

二子玉川 蔦屋家電(東京都世田谷区)は、2025年5月17日(土)に『プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する ~設計事務所15の実践~』(学芸出版社)の刊行を記念して、トークイベントを開催します。

『プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する』は、図面や写真だけでなく収支表やネットワーク図などで、設計事務所の拠点運営を可視化。骨太な志と変幻自在の適応力をあわせもつ全国15拠点の実践と、3先駆者のインタビューが収録されています。日本各地の個性豊かな(てんでばらばらな)実践を、5つの図式で相対化しつつ言語化・可視化した、意欲的な一冊です。

今回は、先駆的に拠点を開いてきた建築家の飯田善彦さん、宮崎晃吉さん、また編著者の菅原大輔さんをお招きした刊行記念トークイベントを開催します。本書にもインタビューが掲載されている飯田さんと宮崎さんが、建築設計のみに没頭することを良しとせず、あえて拠点をまちへ開いたのはなぜなのか。設計者にとって「場を開く」ことの効用あるいは副作用について、リアルな実践知を持ち寄り、語りつくします。

<トークイベント プログラム>

●『プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する』に登場する、3つの拠点紹介

∟ HAGISO

∟ Archiship Library&Cafe

∟ FUJIMI LOUNGE



●クロストーク「場の運営で変わる設計論」

1)拠点運営と設計活動

∟ 拠点開設前後で設計は変わりましたか?

∟ 設計業務との両立で気をつけていることは?

∟ まちと事務所の「ほど良い距離」とは? etc.

2)15拠点レビュー

3)これからの設計とは?社会が求める建築とは?

開催概要

日程 2025年5月17日(土)

時間 15:00~16:30

開場時間 15分前

場所 二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1

ゲスト 飯田善彦さん、宮崎晃吉さん、菅原大輔さん

開催形式 会場&オンライン(アーカイブ配信)

定員 会場:35名 、オンライン:なし

参加費

(1)【店頭参加】書籍付き参加券(後日アーカイブ動画付き):3,800円(税込)

(2)【店頭参加】書籍なし参加券(後日アーカイブ動画付き):1,650円(税込)

(3)後日アーカイブ動画視聴券:1,000円(税込)

申し込み方法 Eventmanager+(https://eventmanager-plus.jp/get/ba21621bc68972739a5cee3bcfd02a623311480b3c6dd1f76a6ef952418d80cf)にてチケットをご購入ください。

主催 二子玉川 蔦屋家電

協力 学芸出版社

注意事項

配信はリアルタイム配信ではなく、後日アーカイブ配信となります。視聴期間は配信開始から約2週間を予定しています。

イベント当日、主催者が写真・映像撮影を行います。後日ホームページ、SNS、イベントの告知等に使用させていただくことがございます。

問い合わせ先 TEL:03-5491-8550 (二子玉川 蔦屋家電 BOOK)

詳細情報 https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/architectural-design/46678-1331510408.html

プロフィール

飯田善彦(いいだ・よしひこ)

建築家、株式会社アーキシップスタジオ代表。1950年埼玉県浦和市生まれ。1973年横浜国立大学工学部卒業、1974年より(株)計画・設計工房(代表 谷口吉生・高宮眞介)。1980年(株)建築計画 設立(元倉真琴と共同)。1986年に飯田善彦建築工房を設立。東日本大震災後の2012年、事務所の1階にて〈Archiship Library&Cafe〉をオープン。2022年(株)アーキシップスタジオに改称。著書に『そこでしかできない建築を考える/Thinking of an Architecture for Nowhere but Here』(フリックスタジオ、2014)、共著書に『建築スタディ 発想の方法』(学芸出版社、2024)など。

https://archiship.studio/

宮崎晃吉(みやざき・みつよし)

建築家、株式会社HAGISO代表。1982年群馬県生まれ。2008年東京藝術大学大学院修士課程修了後、磯崎新アトリエ勤務。2011年に独立し、2013年には谷中の築68年のアパートをカフェ・ギャラリー・ホテルに改修した〈HAGISO〉を立ち上げる。同年設計事務所HAGI STUDIOを開設。2016年に(株)HAGI STUDIO代表取締役。2022年に(株)HAGISOに改称。主な著書に『最小文化複合施設』(真鶴出版、2024)。

https://hagiso.com/

instagram @mitsuyoshi_miyazaki(https://www.instagram.com/mitsuyoshi_miyazaki/)

菅原大輔(すがわら・だいすけ)

建築家、SUGAWARADAISUKE 建築事務所、〈FUJIMI LOUNGE〉ディレクター、東京電機大学准教授。1977年東京都生まれ。2019年早稲田大学大学院博士後期課程研究指導修了退学後、博士(建築学)を取得。2004年よりシーラカンスアソシエイツやJakob+Macfarlane、Shigeru Ban Architects Europeの日仏の設計事務所に勤務し、2007年帰国後独立。SUGAWARADAISUKE建築事務所を主宰しつつ、同建物1階でまちのリビングとカフェ〈FUJIMI LOUNGE〉を運営。共著書に『はてしなき現代住居 1989年以後』(フィルムアート、2024)。

http://sugawaradaisuke.com/

X @sugawaradaisuke(https://x.com/sugawaradaisuke)

書誌情報

タイトル プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する ~設計事務所15の実践~

出版社 学芸出版社

著者 菅原大輔 編著、和田優輝 ほか著

体裁 A5判・192ページ(オールカラー)

ISBN 9784761529192

定価 3,300円(税込)

発売日 2025年3月10日

建築・ランドスケープを仕事にしながら飲食・宿泊施設、銭湯等を運営する設計者たちの15拠点を図解。図面や写真から読み解く、複合用途の計画やまちへ開く居心地の設計手法。収支表・運営関与度グラフで分析する、経営管理や組織運営と持続性。ネットワーク図で可視化する、生活圏での活動と地域内外に拡張する協働体制。

店舗情報

二子玉川 蔦屋家電

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。

BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート&テクノロジーに満ちた場所です。

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電+」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。

住所|東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

電話番号|03-5491-8550(代表)

営業時間|10:00~20:00

ホームページ|https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

Instagram|https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/

Facebook|https://www.facebook.com/TSUTAYA.ELECTRICS

X|https://x.com/T_ELECTRICS

オンラインストア|

(蔦屋書店オンラインストア)https://store.tsite.jp/shopping/

(Yahoo!ショッピング)http://store.shopping.yahoo.co.jp/ftk-tsutayaelectrics/

(楽天市場)https://www.rakuten.co.jp/ftk-tsutayaelectrics/