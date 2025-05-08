医師の働き方はもっと、自由でいい。―先駆者たちが語る「MTカンファレンス2025 spring」第2弾登壇者を発表！
株式会社メディカルトリビューン（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀川 修）は、医師＋αの様々なキャリアを歩む医師たちの特別セッション「MTカンファレンス 2025 spring ～Dr.'s Career Week～」〔5月24日（土）、25日（日）開催〕の第2弾登壇者をお知らせいたします。「医師の働き方はもっと、自由でいい」をテーマに、キャリアの可能性を広げる未来志向のトークセッションをお届けします。
■登壇者について※順不同
株式会社BiPSEE代表取締役社長CEO 松村雅代氏（心療内科医×起業家）
赤羽もりクリニック院長 森維久郎氏（腎臓内科医×保存期CKD特化クリニック）
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部室長 土肥栄祐氏（神経内科医×研究者）
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学学部内講師 三吉範克氏（消化器外科医×研究者×医療AIスペシャリスト）
株式会社Confie代表取締役CEO 上田悠理氏（形成外科医×在宅訪問診療医×起業家）
東邦大学名誉教授 島田英昭氏（消化器外科医×臨床腫瘍学教授）
慶應義塾大学循環器内科 福田芽森氏（循環器内科医×サイエンスライター）
各ゲストの講演スケジュールはこちら
https://medical-tribune.co.jp/special/mt-conference/
全１４名の医業＋αの様々なキャリアをもつ医師たちのセッションを通じ、これからの医師のキャリアについてともに考え、新たな可能性を探る場を提供します
■こんな方におすすめ
・今後のキャリアに漠然とした不安がある
・医師としての働き方に疑問や限界を感じている
・他の医師がどんな選択をしているのか知りたい
・医師＋αの道に関心がある
・これから医師になる医学生・研修医
■「MTカンファレンス 2025 spring ～Dr.'s Career Week～」開催概要
開催日：2025年5月24日（土）～25日（日）10:00～18:00
開催形式：オンライン（Zoomストリーム配信）
開催場所：メディカルトリビューンWEB（https://medical-tribune.co.jp/）内特設ページ
参加費：無料
URL： https://medical-tribune.co.jp/special/mt-conference/
主催：株式会社メディカルトリビューン
※状況により開催時間は変更となる場合がございます
■お問合せ
Mail：ml-mtcwebmaster@medical-tribune.co.jp
イベント企画担当 本間
【株式会社メディカルトリビューンについて】
株式会社メディカルトリビューン（本社：東京都港区）は、1968年の医学新聞「 Medical Tribune 」創刊以来、医療・医学に特化した情報発信を行ってきました。現在、医師向け専門メディア「Medical Tribuneウェブ」（ https://medical-tribune.co.jp/）を中心に、医師のキャリア支援、教育、情報共有を目的としたオンラインコンテンツの企画・運営にも注力しており、医療の未来を担う医師の“知”と“可能性”を広げる取り組みを展開しています。
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創業：1967年
代表取締役社長：堀川 修
URL：https://corp.medical-tribune.co.jp/