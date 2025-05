【LURF GALLERY】アーティスト・本田誠の個展「薄っぺらな森の奥深く」を2025年5月23日(金)よりルーフギャラリー2Fにて開催

株式会社ルーフギャラリー

この度、LURF GALLERY(ルーフギャラリー)2Fでは、アーティスト・本田誠 個展「薄っぺらな森の奥深く」を開催いたします。

本田誠は、自身の感性や経験をもとに、絵画という媒体を通して“言葉にならない風景”を描き続けてきました。

その作品には、夢と現実が交差するような静けさと、どこか現実離れした空気が漂っています。

ふとした瞬間に胸をかすめる説明のつかない感情や、脳裏に浮かぶ景色、忘れていた記憶の断片が素直に滲み出ており、そうしたものが、意味を定めることを拒むように、作品の奥に静かにとどまっているようにも感じられます。

本展では、オートマティズムという手法によって描かれた、作家自身の現実と超現実との境界が曖昧な日常に潜む物語の作品群を展示します。

作家が紡ぎ出す物語の世界を無意識のままに散策してみることも、鑑賞のひとつの楽しみになるかもしれません。展示会期は2025年5月23日(金)~2025年6月16日(月)まで。

■ 展示詳細

本田誠 個展 「薄っぺらな森の奥深く」

会期|2025年5月23日(金)~6月16日(月)

会場|LURF GALLERY 2F

時間|11:00 - 19:00

住所|150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

入場|無料

※ 展示作品は販売いたします(一部非売あり)

LURF GALLERY 公式サイト(https://lurfgallery.com/)

■ ステートメント

古びた大きな切り株に腰を下ろすと、薄っぺらな森の奥に迷い込んでいた。ひび割れた船が頭の中で座礁している。たくさんの糸は複雑にもつれ絡み合っていて、もうどの糸を引いてもよりひどくなるばかりだ。何が原因だったのかわからない。本当はベッドで一日中横になっていた。お布団の中。海に浮かび水平線をみつめる。こっそりと街の隙間に向日葵の種を埋めた。チューリップの球根も。ささやかな充足感とぼんやりとした陰鬱さが、反発し合うことも溶け合うこともなく同居している。温泉は最高だ。猫達もぐっすり眠っている。悲しみが溢れたら太陽で目を潰そう。もうすぐ歯が抜け落ちそうだ。全てが真実でまやかし、真面目になりすぎぬよう。

本田誠

■ プロフィール

「世界の輝き」2022, oil on canvas, H910×W1167mm「集会」2025, oil on canvas, H318×W410mm「ひまわり」2024, oil on canvas, H652×W803mm「すずめちゃんズ」2025, oil on canvas, H606×W500mm本田誠 | Makoto Honda

人物、風景、動物など、独自な空気感の捉え方で具象、抽象にとらわれずに油絵具を使用し制作している。多数の個展、グループ展に参加。

instagram|@edodani(https://www.instagram.com/edodani)

■ 展示作品の販売について

2025年5月23日(金)11:00よりLURF GALLERYの会場にて作品購入の申込を受付いたします。

※プレセールスの状況により会期前に一部作品の販売が終了することがございます。

※ウェブサイトで申込の受付を行う場合はLURF GALLERYのHPまたはSNSにてお知らせいたします。

ウェブサイト|https://lurfgallery.com/(https://lurfgallery.com/)

LURF GALLERY(ルーフギャラリー)

LURF GALLERY 2FLURF GALLERY 1F

LURF GALLERY(ルーフギャラリー)は、東京・代官山駅から徒歩5分の場所にある感性を刺激する洗練されたアート空間です。2階には、約70坪、天井高約4メートルのスペースが広がり、アーティストたちが自由に表現を追求できる場が設けられています。1階には、1930年代のデンマークヴィンテージ家具に彩られたカフェがあり、一杯ずつ丁寧に淹れるハンドドリップのコーヒーを楽しみながら、アートと共に心地よいひとときを体験できます。さらに、アーティストのオリジナルグッズが購入できるショップも併設。アーティストと人々が集い、対話をつづけるための新たな場所になることを目指しています。

営業時間:11:00-19:00 *不定休

住所:150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F・2F

アクセス:代官山駅から徒歩5分 【GoogleMap(https://maps.app.goo.gl/xzTivkV1VMfPSU559)】

■ Website

https://lurfgallery.com/

■ Instagram

https://www.instagram.com/lurfgallery/

■ X

https://x.com/lurfgallery