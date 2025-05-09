シリーズ累計1億枚突破！「水切り袋しぼってポイ！ エレガント」に“小サイズ”新登場！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、シリーズ累計1億枚を突破した、生ゴミに直接触らず、こまめに使い捨てできる自立型生ゴミ処理袋「水切り袋しぼってポイ！ エレガント」に、新たにスリムな小サイズを追加し、2025年4月より公式WEBショップにて発売します。

【商品説明】

水切り袋しぼってポイ！ エレガント 小 価格：825円（税込）

・生ゴミに直接触れず、こまめに使い捨てできる小さめサイズの自立型ゴミ処理袋。

・底面に水切り穴がついた防水紙製。

・水に濡れても型崩れしにくく紙袋ごと生ゴミの水気を絞って捨てられる。

・開いたまま立てて使えて三角コーナーいらず。

・エレガントな花柄模様でキッチンを華やかに演出。

【商品概要】

■内容量：50枚

■商品サイズ：(約)205×120×80mm

■材質：防水紙

■原産国：日本

■JANコード：4989409103757

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 汐月

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp