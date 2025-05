WEBLIFEが「しくじりECカンファレンス」に登壇決定

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正、以下「ウェブライフ」)は、2025年6月23日(月)に神田明神ホールで開催される「しくじりECカンファレンス ~失敗から逃げなかった企業が変えた未来~」に参加いたします。

本カンファレンスでは代表の山岡義正が登壇し、Shopify Premierパートナーとして豊富な導入実績を持つEC構築ソリューション「BiNDec」の知見をもとに、壁を乗り越え飛躍につなげた“成功への逆転劇”をテーマに、成長につながる再構築プロセスや支援アプローチをお伝えします。

【本イベントの趣旨と構成】

しくじりECカンファレンスのメインビジュアル

このイベントは「失敗を学びに変える」ことを軸に、EC業界の実務家や専門家が一堂に会し、課題克服のリアルなプロセスを共有することを目的としています。キーノートには、失敗学の第一人者であるBabson大学の山川恭弘准教授や、ビジネス動画メディア「ReHacQ」の高橋弘樹氏が登壇し、失敗を糧にした組織や人のあり方を、専門的な視点から読み解きます。また、ウェブライフをはじめとするShopifyパートナー4社が登壇し、コストやスピードの改善、全体最適による再成長、KPI再設計、不確実な時代における挑戦の在り方など、実例に基づく多様な“気づき”を共有します。

さらに、各社によるセッションに加えて、山川准教授とのパネルディスカッションでは、危機を乗り越えた企業の再構築プロセスを通じて、外部視点の重要性や再成長へのヒントを掘り下げていきます。イベント後半には、神田明神の特別な空間での交流の場も設けており、“商売繁盛の地”で経営者・決裁者同士が学びとつながりを深める一日となります。

【WEBLIFEセッション内容】Session 2|14:50~15:10

成功への逆転劇:Shopify × BiNDecで描く“壁を突破する”リカバリーモデル

「売上低迷」「仕組みの限界」「不可避な環境」-- 変化の著しい時代のなかで、事業転換やブランド再構築を迫られたEC事業者は、いかにしてその“壁”を乗り越えたのか。Shopify PremierパートナーであるBiNDecが導いた実例とともに、“全体最適型のコマース設計”だからこそ柔軟に対応できる事業成長モデルの実践プロセスに迫ります。

【開催概要】

イベントについて詳しく見る :https://bindec.jp/seminar/555953145451

■テーマ:

しくじりECカンファレンス ~失敗から逃げなかった企業が変えた未来~

■開催日時:

2025年6月23日(月)13時~

■会場:

神田明神ホール

〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目16-2

■主催:

しくじりECカンファレンス実行委員会

■参加費:

無料/事前登録制(400名限定)

■参加申込みフォーム:

https://shikujiri-ec-conference.jp(https://shikujiri-ec-conference.jp/)

■タイムスケジュール(予定):

13:00~ 開場

13:30~ Opening Talk

13:40~ 神田明神 祈祷

13:45~ Keynote Speech:山川准教授

14:30~ Session 1:

EC導入検討からしくじりは始まっている!?Shopifyで実現できる従来型開発からの脱却~推定数億円のコスト抑制と導入スピード大幅アップ!~

14:50~ Session 2:

成功への逆転劇:Shopify × BiNDecで描く“壁を突破する”リカバリーモデル

15:10~ 休憩(10分)

15:20~ Session 3:

「事業の失敗の半分はKPI設計が原因」~10年間前年割れ事業を3年で+25%のV字回復へ~

15:40~ Session 4:

不確実な未来に向けて正しくチャレンジし、正しく失敗するためのマネジメントアプローチ(仮)

16:05~ パネルディスカッション

16:40~ 休憩(20分)

17:00~ ReHacQ 高橋弘樹氏 + Special Guest

18:15~ Networking

【株式会社ウェブライフについて】

前身である株式会社ウェブライフジャパンにおいて、EC-CUBEによるEC構築支援で実績を重ねた後、2017年からはShopifyを基盤に事業領域を広げ、Shopifyパートナーとして多くのEC事業者を支援。独自開発のShopifyアプリを仕組み化したECソリューション「BiNDec」を展開し、現在は国内でも数社のみが認定されているShopify Premierパートナーに選ばれています。2021年にShopify Plus Partner of the Year、2023年にはShopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。

そのほか、ノーコードCMS「BiNDup(バインド・アップ)」や、ブランドプロデュース、CG・映像制作を担うクリエイティブ事業も展開しています。

https://web-life.co.jp/

【BiNDecとは】

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームの上で、独自のノウハウと技術で自社開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズを抑え構築フェーズのリードタイムを短縮するだけでなく、保守フェーズのメンテナンスコストも最適化することで、変化の速いECマーケットに柔軟に対応できることが特徴です。これまで、中規模から大規模のEC事業者向けに構築からグロースまでを幅広くサポートし、350以上のShopifyストアを手がけてきました。

https://bindec.jp/