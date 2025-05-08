【無料ウェビナー開催】今絶対に欠かせない新規集客術！ Google MEO対策の仕組みと口コミへの対応方法とは？！

株式会社WeBridge

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無料ウェビナー

日時：2025年5月26日 14:00~

■こんな方におすすめ

・売上を大きくアップさせたい方

・新規顧客層を獲得していきたい方

・口コミへの上手な対応方法を知りたい方

■セミナー概要

「MEOって何？」「Googleビジネスプロフィールで何すれば良いの？」「Googleビジネスプロフィールの活用方法って何？」「上位表示して地元の知名度を増加したい」

上記のようなお悩みをお持ちの方は多いかと思います。

今回のセミナーでは、Googleマップを活用した集客手法や口コミをいただいた際の対策方法を徹底解説します！

セミナー参加後アンケートにご回答いただくと特典もご用意しておりますので、ご自宅や会社からぜひお気軽にご参加ください！

■セミナー内容

・第 1 部 14：00～14：45

今絶対に欠かせない新規集客術！

Google MEO対策の仕組みと口コミへの対応方法とは？！

・第 2 部 14：45～14：50

質疑応答

■参加方法

下記フォームから事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/7517449374562/WN_VRixLCipQieicD-qkV-HYg#/registration

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【★参加者特典★】

アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

■登壇者

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

〈会社概要〉

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL: https://webridge.co.jp/

MEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/meo-genius/

SEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/seo-genius/