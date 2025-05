【開催中】一旗プロデュース「KUNIYOSHI IMMERSIVE ART（国芳 イマーシブアート）in 歌川国芳展」を北海道立近代美術館で開催。公式記録写真を公開。立体映像空間で国芳の世界に没入。

株式会社一旗

株式会社一旗(代表取締役:東山武明)がプロデュースする「KUNIYOSHI IMMERSIVE ART(国芳 イマーシブアート) in 歌川国芳展」(2025年4月25日(金)~6月15日(日)まで、北海道立近代美術館(北海道札幌市)で開催中)の公式記録写真を公開しました。

この企画は、北海道新聞社、NHK札幌放送局が開催する展覧会「浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展」の展示のひとつとして実施されるもので、「宮本武蔵の鯨退治」「相馬の古内裏」をはじめ歌川国芳の浮世絵50点以上をもとに、3DCG アニメーションやプロジェクションマッピングによる立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。

「浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展」は、国芳が得意とした武者絵のほか、戯画、美人画など幅広いジャンルの作品約200点を展覧し、魅力あふれる国芳ワールドを紹介する展覧会です。

「KUNIYOSHI IMMERSIVE ART(国芳 イマーシブアート) in 歌川国芳展」の実施とあわせて、2025年4月25日(金)に北海道立近代美術館 講堂で特別講演会「メイキング・オブ・国芳イマーシブアート」(講師:株式会社一旗 代表取締役 東山武明)も行われました。

「動き出す浮世絵展」のスピンオフ作品として、時代を超えて愛される歌川国芳の傑作の数々がダイナミックに躍動するイマーシブアートミュージアム企画を、ぜひお楽しみください。

【浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展 公式ウェブサイト】

https://event.hokkaido-np.co.jp/kuniyoshi/

- 「浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展」開催概要

【名称】 浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展

(本企画名称:KUNIYOSHI IMMERSIVE ART(国芳 イマーシブアート) in 歌川国芳展)

【日時】 2025年4月25日(金)~6月15日(日) 9:30~17:00(最終入場16:30)

<休館日> 2025年5月5日(月)を除く月曜日、5月7日(水)

【会場】 北海道立近代美術館(北海道札幌市中央区北1条西17丁目)

【内容】

江戸時代後期に活躍した浮世絵師・歌川国芳(1797―1861)。

歌川派のいしずえを築いた初代歌川豊国の弟子であった国芳は、中国の古典をもとにした「水滸伝シリーズ」で人気を博し、“武者絵の国芳”と称され一躍人気絵師となりました。

その後は武者絵にとどまらず、美人画、歴史画や、西洋画の技法を取り入れた風景画など様々なジャンルの作品を手がけ、その才覚を発揮しました。

斬新な発想力と抜群のユーモアをもって描かれた国芳の浮世絵は、激動の幕末にあって多くの人々の共感を呼び、近年では浮世絵の新時代を築き上げた天才絵師として国内外で高い人気を博しています。

本展では、国芳が得意とした武者絵のほか、戯画、美人画など幅広いジャンルの作品約200点を展覧し、魅力あふれる国芳ワールドをご紹介します。

また、名古屋や東京、イタリア・ミラノをはじめ国内外で巡回中のイマーシブ(没入型)展覧会「動き出す浮世絵展」とのコラボレーションで、歌川国芳にフォーカスしたスピンオフ作品「国芳 イマーシブアート」を北海道で初めて公開します。

【チケット】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/315_1_9225a6044d2c425123a770ad547c63e5.jpg ]

小学生以下無料(要保護者同伴)

※リピーター割引料金は、道立美術館・芸術館で開催された特別展の半券をご提示いただいた場合の料金(有効期限は半券に記載。1枚につき1名1回限り有効)。

※身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方およびその介護者(1名)は無料。ミライロID利用可。当日券売り場で手帳などをご提示ください。

<前売券販売所>※2025年4月24日まで

道新プレイガイド

セイコーマート店内マルチコピー機(セコマコード D25042502)

ローソンチケット(Lコード 12715)

セブンチケット(セブンコード 108―700)

北海道立近代美術館

※北海道立近代美術館、展覧会公式ホームページほかで当日券を販売します。

【主催】 北海道新聞社、NHK札幌放送局

【後援】 北海道、札幌市、札幌市教育委員会

【企画協力】 アートワン

【特別協力】 一旗、テレビ愛知

【協力】 HTB北海道テレビ

【浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展 公式ウェブサイト】

https://event.hokkaido-np.co.jp/kuniyoshi/

公式記録写真

株式会社一旗

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX(デジタルトランスフォーメーション)に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗(英文表記 HITOHATA,INC.)

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業(プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース)

デジタルコミュニケーション事業(プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ)

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/