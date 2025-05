コリニア株式会社が支援する株式会社ココペリとともに、日本とタイ政府との協力覚書発表セレモニーに参加

コリニア株式会社

コリニア株式会社(東京都千代田区、代表取締役:小倉 朗、以下コリニア)は、株式会社ココペリ(東京都千代田区、代表取締役CEO:近藤 繁、以下、ココペリ)の海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」の、タイでの展開に向けて、生成AIを活用したプラットフォーム開発支援とマーケティング支援を行っております。

この度、2025年4月29日にタイ王国(以下、タイ)において、日本及びタイ政府による、「第1回エネルギー・産業対話」と同時に開催された日タイ企業・団体間の協力覚書9件の発表セレモニーに、ココペリと共に出席いたしました。

本セレモニーには、日本側から武藤経済産業大臣、タイ側からピチャイ副首相兼財務大臣およびエーカナット工業大臣が出席し、「エネルギー・産業対話」における閣僚会合の一環として執り行われました。

【左から順に、武藤容治経済産業大臣、コリニア株式会社 代表取締役CEO:小倉 朗、株式会社ココペリ 代表取締役CEO: 近藤 繁、タイ中小企業振興庁(OSMEP)チェアマン:ティティポン・キヤオパイサン、KAIGO Life Co., Ltd. CEO:チャヤポン・ポンプラパー、KAIGO Life Co., Ltd. COO:チナティップ・ポンプラバー、ピチャイ・ジュンハワーチラ副首相兼財務大臣、エーカナット・プロムパン工業大臣】

ココペリは、日タイ中小企業の抱える課題やビジネスマッチングの知見の共有、その他の支援により中小企業の持続的な成長を促進することも目的に、ココペリが開発する海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」のタイでの展開にあたり、政府機関である中小企業振興庁(OSMEP)と中小企業支援に関する基本合意(MOU)締結したことから招待を受けました。本MOUにより、日タイ中小企業間の直接取引や協業が推進されます。

また、コリニアは「BIG ADVANCE GLOBAL」の生成AIを活用した開発支援とタイにおけるマーケティング支援にてココペリと協業しているため、本セレモニーに出席いたしました。

詳細はココペリ社のリリースをご覧ください。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000019415.html)

【関連リリース】

KAIGOLife社、コリニア社との提携とのプレスリリース:https://www.kokopelli-inc.com/all/release/5088/

■株式会社ココペリについて

名称 :株式会社ココペリ

所在地 :東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 :代表取締役CEO 近藤 繁

設立 :2007年6月

事業内容:ビジネスプラットフォーム事業

URL :https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス:中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/

■コリニア株式会社について

名称 :コリニア株式会社

所在地 :東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス1階ビジネスエアポート内

代表者 :代表取締役 CEO 小倉 朗

設立 :2018年4月

事業内容:ビジネスエンジニアリング事業

URL :https://clnr.inc/

■本件に関するお問い合わせ

info@clnr.inc