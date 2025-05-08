【新発売】「にゃんこ大戦争クイズブック」シリーズ第3弾！ 宇宙のぎもんをにゃんこと一緒に学べる『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～宇宙のぎもん編～』好評発売中！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年4月10日（木）に『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～宇宙のぎもん編～』を発売いたしました。
▲大人気ゲームアプリ「にゃんこ大戦争」のキャラクターたちと、宇宙について学べるクイズブックが新登場！
▼『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～宇宙のぎもん編～』
https://hon.gakken.jp/book/1020610900
■大人気シリーズ第3弾！ にゃんこと一緒に、みんなで楽しめるクイズ本
全世界ダウンロード数1億超えの大人気スマホゲームアプリ『にゃんこ大戦争』のキャラクターと一緒に楽しく学べる、「なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック」シリーズに第3弾が登場！ 今回のテーマは「宇宙」です！
・流れ星ってどこに行くの？
・宇宙飛行士になるには？
・なぜ宇宙へは飛行機で行けないの？
・宇宙ってどれくらい広いの？
…などなど、身近なぎもんから、学校では習わない宇宙の不思議まで、にゃんこたちといっしょにクイズで楽しく学べます。全88問を収録の大ボリュームで、イラスト付きの詳しい解説もたっぷり。読めば読むほど宇宙が好きになる１冊です！
◆特長その１：にゃんこと一緒だから、楽しく学べる！
大人気スマホゲームアプリ『にゃんこ大戦争』のキャラクターたちが、クイズをゆるくナビゲート！ 読書の習慣があまりなくても、手軽に楽しく読み進めることができます。
◆特長その２：全ページふりがな＆くわしい解説で、小学生から楽しめる！
対象年齢は小学校中学年から！ 全編にふりがな付きで、小学生から楽しく読めます！ さらに、宇宙にまつわる基本のキホンも、解説ページでばっちり紹介！
◆特長その３：教室で、ご家庭で！ みんなで楽しめる１冊です！
ページをめくると答え合わせができる構成になっていて、親子で、友だち同士で、クイズを出しあったり、一緒にクイズの答えを考えたりして楽しめます。遊びながらコミュニケーションをとるのにもピッタリな１冊。
■シリーズ好評発売中■
［最新刊情報］
■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～宇宙のぎもん編～』
監修：ポノス株式会社、渡部潤一
定価：1,100円（税込）
発売日：2025年4月10日
判型：B6／184ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206109-7
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020610900(https://hon.gakken.jp/book/1020610900)
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・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052061098/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061098/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18142566/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142566/)
・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206109-7(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206109-7)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3WQNH43/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0F3WQNH43/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/e2c30250e2ea30a6af66b9471423753f/(https://books.rakuten.co.jp/rk/e2c30250e2ea30a6af66b9471423753f/)
［既刊も好評発売中！］
■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～科学のぎもん編～』
監修：ポノス株式会社
定価：1,100円（税込）
発売日：2022年12月15日
判型：B6／184ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-205681-9
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020568100(https://hon.gakken.jp/book/1020568100)
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＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVQXV4JJ/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0BVQXV4JJ/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/e4ee81d76bbb3275b32aa3d2a1863dc7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/e4ee81d76bbb3275b32aa3d2a1863dc7/)
■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～生き物のぎもん編～』
監修：ポノス株式会社、今泉忠明
定価：1,100円（税込）
発売日：2024年9月12日
判型：B6／184ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206001-4
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020600100(https://hon.gakken.jp/book/1020600100)
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・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052060016/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052060016/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17943906/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17943906/)
・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206001-4(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206001-4)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0DGG1G7YR/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0DGG1G7YR/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/659ee68b474830558f044cb63706ff43/(https://books.rakuten.co.jp/rk/659ee68b474830558f044cb63706ff43/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開