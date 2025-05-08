【新発売】「にゃんこ大戦争クイズブック」シリーズ第3弾！　宇宙のぎもんをにゃんこと一緒に学べる『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～宇宙のぎもん編～』好評発売中！

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株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年4月10日（木）に『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～宇宙のぎもん編～』を発売いたしました。



▲大人気ゲームアプリ「にゃんこ大戦争」のキャラクターたちと、宇宙について学べるクイズブックが新登場！

▼『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～宇宙のぎもん編～』


https://hon.gakken.jp/book/1020610900




■大人気シリーズ第3弾！　にゃんこと一緒に、みんなで楽しめるクイズ本


全世界ダウンロード数1億超えの大人気スマホゲームアプリ『にゃんこ大戦争』のキャラクターと一緒に楽しく学べる、「なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック」シリーズに第3弾が登場！　今回のテーマは「宇宙」です！



・流れ星ってどこに行くの？


・宇宙飛行士になるには？


・なぜ宇宙へは飛行機で行けないの？


・宇宙ってどれくらい広いの？



…などなど、身近なぎもんから、学校では習わない宇宙の不思議まで、にゃんこたちといっしょにクイズで楽しく学べます。全88問を収録の大ボリュームで、イラスト付きの詳しい解説もたっぷり。読めば読むほど宇宙が好きになる１冊です！


◆特長その１：にゃんこと一緒だから、楽しく学べる！

大人気スマホゲームアプリ『にゃんこ大戦争』のキャラクターたちが、クイズをゆるくナビゲート！　読書の習慣があまりなくても、手軽に楽しく読み進めることができます。




◆特長その２：全ページふりがな＆くわしい解説で、小学生から楽しめる！

対象年齢は小学校中学年から！　全編にふりがな付きで、小学生から楽しく読めます！　さらに、宇宙にまつわる基本のキホンも、解説ページでばっちり紹介！




◆特長その３：教室で、ご家庭で！　みんなで楽しめる１冊です！

ページをめくると答え合わせができる構成になっていて、親子で、友だち同士で、クイズを出しあったり、一緒にクイズの答えを考えたりして楽しめます。遊びながらコミュニケーションをとるのにもピッタリな１冊。




■シリーズ好評発売中■


［最新刊情報］






■『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～宇宙のぎもん編～』


監修：ポノス株式会社、渡部潤一


定価：1,100円（税込）


発売日：2025年4月10日


判型：B6／184ページ


電子版：あり


ISBN：978-4-05-206109-7


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020610900(https://hon.gakken.jp/book/1020610900)


▽ご購入はコチラ▽


・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4052061098/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052061098/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18142566/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142566/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206109-7(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206109-7)


＜電子版＞　


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3WQNH43/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0F3WQNH43/)


・楽天Kobo　https://books.rakuten.co.jp/rk/e2c30250e2ea30a6af66b9471423753f/(https://books.rakuten.co.jp/rk/e2c30250e2ea30a6af66b9471423753f/)


［既刊も好評発売中！］






■『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～科学のぎもん編～』


監修：ポノス株式会社


定価：1,100円（税込）


発売日：2022年12月15日


判型：B6／184ページ


電子版：あり


ISBN：978-4-05-205681-9


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020568100(https://hon.gakken.jp/book/1020568100)


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・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4052056817/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052056817/)


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・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-205681-9(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-205681-9)


＜電子版＞　


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVQXV4JJ/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0BVQXV4JJ/)


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■『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～生き物のぎもん編～』


監修：ポノス株式会社、今泉忠明


定価：1,100円（税込）


発売日：2024年9月12日


判型：B6／184ページ


電子版：あり


ISBN：978-4-05-206001-4


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020600100(https://hon.gakken.jp/book/1020600100)


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・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4052060016/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052060016/)


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・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206001-4(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206001-4)


＜電子版＞　


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0DGG1G7YR/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0DGG1G7YR/)


・楽天Kobo　https://books.rakuten.co.jp/rk/659ee68b474830558f044cb63706ff43/(https://books.rakuten.co.jp/rk/659ee68b474830558f044cb63706ff43/)


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開




■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開