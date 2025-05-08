シリーズ累計36万個突破！北欧柄に新作登場！布団も着物も、すき間収納で賢く整頓「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型シングル/ダブル」「着物収納袋 北欧柄」発売中！

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、北欧柄の新アイテム「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型シングル」「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型ダブル」「着物収納袋　北欧柄」を2025年4月より公式WEBショップにて発売中です。



【大人気の北欧デザイン収納シリーズに新アイテムが3アイテム新登場！】
























【商品説明】

羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型S(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001022/)


価格：990円（税込）



羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型D(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001023/)


価格：1,210円（税込）



着物収納袋 北欧柄(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001021/)


価格：880円（税込）




ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。通気性のよい不織布製で、中身が分かる透明窓付き。大きく開くファスナーで出し入れしやすい。クローゼットのすき間に収納できます。



【商品概要】


【羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型S】　　　　　　


■商品サイズ：(約)65×50×15cm　　　　　


■目安：シングル羽毛布団1枚　　　　　　


■JANコード：4989409103467　　　　　



【羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型D】　　


■商品サイズ：(約)65×50×35cm


■目安：ダブル羽毛布団1枚


■JANコード：4989409103474



【着物収納袋 北欧柄】


■商品サイズ：(約)92×42×6cm


■目安：訪問着2～3枚（たとう紙を含む）


■JANコード：44989409103450



■材質：生地/ポリプロピレン不織布
　　　　透明窓/EVA樹脂収納


■原産国：ベトナム



【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



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【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　出宮


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