シリーズ累計36万個突破！北欧柄に新作登場！布団も着物も、すき間収納で賢く整頓「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型シングル/ダブル」「着物収納袋 北欧柄」発売中！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、北欧柄の新アイテム「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型シングル」「羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型ダブル」「着物収納袋 北欧柄」を2025年4月より公式WEBショップにて発売中です。
【大人気の北欧デザイン収納シリーズに新アイテムが3アイテム新登場！】
【商品説明】
羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型S(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001022/)
価格：990円（税込）
羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型D(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001023/)
価格：1,210円（税込）
着物収納袋 北欧柄(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001021/)
価格：880円（税込）
ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。通気性のよい不織布製で、中身が分かる透明窓付き。大きく開くファスナーで出し入れしやすい。クローゼットのすき間に収納できます。
【商品概要】
【羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型S】
■商品サイズ：(約)65×50×15cm
■目安：シングル羽毛布団1枚
■JANコード：4989409103467
【羽毛布団収納袋 北欧柄 タテ型D】
■商品サイズ：(約)65×50×35cm
■目安：ダブル羽毛布団1枚
■JANコード：4989409103474
【着物収納袋 北欧柄】
■商品サイズ：(約)92×42×6cm
■目安：訪問着2～3枚（たとう紙を含む）
■JANコード：44989409103450
■材質：生地/ポリプロピレン不織布
透明窓/EVA樹脂収納
■原産国：ベトナム
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 出宮
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