累計300万部突破の大人気BL「ナカまであいして5」（百瀬あん）5月9日（金）発売！！

株式会社ぶんか社

今作は電子ストア『BookLive！』が発表した「ボーイズラブ(BL) 年間ランキング2024」で4位、

『コミックシーモア』が発表した「コミックシーモア年間ランキング2024【BLマンガ編】」でも5位にランクインした人気作で、シリーズ累計300万部（紙・電子合計）を突破しています。

顔面至上主義で自他共に認めるイケメンの常盤と、顔は抜群に可愛いけど口が悪くて面食いが嫌いな楪、ひねくれ者同士の素直になれない恋模様が人気の学園ラブコメとなっています。

5巻の発売を記念して、アニメイト対象店舗にて「『ナカまであいして』オンリーショップ」（株式会社アルマビアンカ主催）を実施いたします。

会場となるアニメイト横浜ビブレとアニメイト福岡パルコでは、百瀬あん描き下ろしのオリジナルグッズを多数販売するほか、複製原画も展示いたします。

▼「『ナカまであいして』オンリーショップ」特設サイト

https://event.amnibus.com/nakamadeaishite-animate-2025/

【店舗購入キャンペーン】

開催期間：2025年5月31日（土）～2025年7月6日（日）

開催場所：

オンリーショップ実施店舗

アニメイト横浜ビブレ（2025年5月31日(土)～2025年6月15日(日)）

アニメイト福岡パルコ（2025年6月21日(土)～2025年7月6日(日)）

応援店

アニメイト（池袋本店、仙台店、札幌店、渋谷店、名古屋店、梅田店）

作品の詳細や特典内容は公式サイトをご覧ください。

https://www.gushnet.jp/book/b661843.html

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