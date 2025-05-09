福西電機、JECA FAIR 2025に出展 ー 脱炭素と快適空間の“最適解”を提案 ―

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福西電機株式会社

福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：堀 久志、以下、福西電機）は、2025年5月28日（水）～30日（金）にインテックス大阪で開催される「JECA FAIR 2025 ～第73回電設工業展～」に出展いたします。






本年の展示では、環境問題や労働人口減少などの社会課題に対し、「省エネと快適性が両立する空間創造」をテーマに、お客様の課題解決につながる最適解や製品・技術をご提案します。



出展概要


　開催期間　　　2025年5月28日（水）～30日（金）


　場所　　　　　インテックス大阪　2・3・4・5号館


　　　　　　　　　福西電機ブース　2号館　2-54


　公式サイト　　https://www.jecafair.jp/



出展内容


【ZEB】脱炭素プラットフォーム


・ZEBプランナー


・分散エネルギー最適制御プラットフォーム


・脱炭素化支援ソリューション「ZEBiT」


・EV充電


・エネルギーマネジメントシステム「ChargePilot」


・急速充電＋蓄電池 V2Xシステム





展示イメージ


【Well-Being】快適・健康・安全なオフィス環境を


・新無線照明制御システム「LiBecoM」× メリハリ照明


・気流・濃度・拡散状況可視化　AR・VRツール「Air WAKARU」


・エアリーソリューション「スポット気流」


・バイオフィリック デザイン ソリューション 「COMORE BIZ」


・吸音家具「LIVREATH」


・集成材什器「woody furniture」





展示イメージ



▼［ニュースリリース］「第73回電設工業展 JECA FAIR 2025」に出展します（2025年4月28日）


https://www.fukunishi.com/news/20250428/



▼福西電機のニュースリリース一覧


https://www.fukunishi.com/news/



会社概要

会社名　：福西電機株式会社


所在地　：大阪府大阪市北区与力町7番5号


代表者名：代表取締役社長　堀 久志


創業　　：1946年10月1日


設立　　：1951年5月1日


資本金　：16億3,200万円


事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売



私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。



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