福西電機、JECA FAIR 2025に出展 ー 脱炭素と快適空間の“最適解”を提案 ―
福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：堀 久志、以下、福西電機）は、2025年5月28日（水）～30日（金）にインテックス大阪で開催される「JECA FAIR 2025 ～第73回電設工業展～」に出展いたします。
本年の展示では、環境問題や労働人口減少などの社会課題に対し、「省エネと快適性が両立する空間創造」をテーマに、お客様の課題解決につながる最適解や製品・技術をご提案します。
出展概要
開催期間 2025年5月28日（水）～30日（金）
場所 インテックス大阪 2・3・4・5号館
福西電機ブース 2号館 2-54
公式サイト https://www.jecafair.jp/
出展内容
【ZEB】脱炭素プラットフォーム
・ZEBプランナー
・分散エネルギー最適制御プラットフォーム
・脱炭素化支援ソリューション「ZEBiT」
・EV充電
・エネルギーマネジメントシステム「ChargePilot」
・急速充電＋蓄電池 V2Xシステム
展示イメージ
【Well-Being】快適・健康・安全なオフィス環境を
・新無線照明制御システム「LiBecoM」× メリハリ照明
・気流・濃度・拡散状況可視化 AR・VRツール「Air WAKARU」
・エアリーソリューション「スポット気流」
・バイオフィリック デザイン ソリューション 「COMORE BIZ」
・吸音家具「LIVREATH」
・集成材什器「woody furniture」
展示イメージ
▼［ニュースリリース］「第73回電設工業展 JECA FAIR 2025」に出展します（2025年4月28日）
https://www.fukunishi.com/news/20250428/
▼福西電機のニュースリリース一覧
https://www.fukunishi.com/news/
会社概要
会社名 ：福西電機株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区与力町7番5号
代表者名：代表取締役社長 堀 久志
創業 ：1946年10月1日
設立 ：1951年5月1日
資本金 ：16億3,200万円
事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売
私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。
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