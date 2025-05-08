【出展社募集スタート】「リユース取引・販売支援ゾーン」新設！― リユース市場は2030年に4兆円規模へ。ファッションテックEXPO 内にて開催 ―

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は、2025年10月に開催する「第4回 ファッションテックEXPO 秋」内にて、**「リユース取引・販売支援ゾーン」**を新設し、現在出展社を募集しております。

リユース市場、4兆円規模へ―ファッション業界の参入が加速中！

ファッション業界の間で今、「リユース」への本格参入が広がっています。

背景には、以下のような市場環境の急成長があります：

- 2030年にはリユース市場が4兆円規模に拡大見込み※（うちアパレルは1兆円規模）- サステナブル志向の消費者増加や訪日外国人ニーズの高まり- メーカー・百貨店・セレクトショップによるリユース事業参入の加速

こうした潮流を受け、「FaW TOKYO」内のファッションテックEXPO 秋にて、

リユース支援サービスに特化した新エリア

『リユース取引・販売支援ゾーン』 を新設しました！

★出展に関する資料を請求する（無料）：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp/zone.html#reuse(https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp/zone.html#reuse)

※出典：リサイクル通信「リユース市場2030年に4兆円規模、本紙推計」（2023年7月10日）

■ 出展対象サービス例

・買取・販売支援ツール／BtoB／BtoCサービス

・EC構築・マーケティング支援／越境EC支援（多言語対応・海外物流など）

・AI査定・真贋判定・リファービッシュ・クリーニング

・在庫管理／ロジスティクス最適化

・インバウンド向けリブランディング・集客支援 など

■ 主な来場予定企業

・メーカー／SPA（アパレル・バッグ・シューズ・アクセサリーなど）

・百貨店／セレクトショップ／雑貨店

・古着屋／ヴィンテージショップ／リユース専門事業者

・商社／卸／海外バイヤー・輸出事業者 ほか

【開催概要】

展示会名：第4回 ファッションテックEXPO [秋]（FaW TOKYO(ファッションワールド東京) 内）

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト 東ホール

主催：RX Japan株式会社

★出展に関する資料を請求する（無料）：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp/zone.html#reuse(https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp/zone.html#reuse)

【本件に関するお問い合わせ】

RX Japan株式会社 ファッションテックEXPO事務局

TEL：03-6739-4108

E-mail：fw-sp.jp@rxglobal.com