業務可視化や業務整理の参考に「freeeの統合型クラウドERP × 辻・本郷の業務DX支援！～『人に頼る経理』から脱却するための実践セミナー～」

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）と、freee株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：佐々木大輔）と共催で、2025年5月20日（火）に「freeeの統合型クラウドERP × 辻・本郷の業務DX支援！～『人に頼る経理』から脱却するための実践セミナー～」を開催いたします。

本セミナーでは、経理業務における属人化や手作業の多さに課題を感じつつも、改善の方向が定まらない、という企業に向けて、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が業務可視化・業務整理の視点から取り組んだ支援事例をご紹介します。人の手に頼らないシステムの構築や、実務に沿った運用の見直し方のポイントを解説します。後半では、盤石なバックオフィス体制を支える業務効率化機能に富んだfreeeの統合型ERPシステムをご紹介します。

freeeの統合型クラウドERP × 辻・本郷の業務DX支援！～『人に頼る経理』から脱却するための実践セミナー～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250520?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：freeeの統合型クラウドERP × 辻・本郷の業務DX支援！～『人に頼る経理』から脱却するための実践セミナー～

■開催日（期間）：2025年5月20日（火）14時00分 ～ 15時00分

※講演時間は約60分

■開催方法：オンラインセミナー（Zoom）

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.業務可視化・業務整理の必要性

2.システム導入による業務改善事例3選！

3.freeeでの業務効率化

4.freeeで実現するシームレスなバックオフィス体制

■備考：

1) オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約60分です）。アーカイブの配信はございません。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、フリー株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社／フリー株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250520?k3ad=prt申込期限：2025年5月19日（月）17時00分まで講師情報川中 明華（かわなか はるか）辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 コンサルティング第1事業部 コンサルタント川中 明華（かわなか はるか）

新卒で辻・本郷 税理士法人に入社後、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社へ出向。不動産業・建設業をはじめ、中堅・中小企業のお客様に対する電子帳簿保存法・インボイス制度対応コンサルティングに従事。現在は法令対応支援の経験を活かし、経理系Saas販売からシステム導入後の運用体制構築支援・業務効率化支援コンサルティングを担当。

フリー株式会社 パートナー事業本部 パートナー支援部 エリアマネージャー竹本 篤生（たけもと あつき）

大規模会計事務所向けのfreee導入支援のプロジェクトマネジメントを担当。freeeの活用を通じて、会計事務所の業務効率化や中小企業のバックオフィス支援に取り組む。会計事務所を通じて累計1500事業者を超える導入を経験。現在、辻・本郷グループの導入支援プロジェクト責任者として、事業者様へのfreee導入サポートを実施している。

竹本 篤生（たけもと あつき）岩本 誠一朗（いわもと せいいちろう）様株式会社BizBooster 代表取締役岩本 誠一朗（いわもと せいいちろう）様

大卒後、税理士法人にて月次決算業務及びクラウドツール導入に従事。飲食業を経て2017年にフリー株式会社に入社。大規模会計事務所への導入支援、IPO準備企業様へのご導入におけるアライアンスを担当。その後事業会社にて複数事業の立ち上げ及び財務責任者を経験。2025年に株式会社BizBoosterを設立し、DX支援及び業務効率化支援を行う。フリー社からの依頼を受けて、辻・本郷グループのサポートに参画。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

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