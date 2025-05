5/23開催【無料ウェビナー】組織開発の最新トレンド！「企業内大学3.0」とは？

株式会社ライトワークス

クラウド型学習管理システム(LMS)市場で最大の売上シェア*を持つ株式会社ライトワークス(本社:東京都千代田区、代表取締役:江口夏郎、以下「ライトワークス」)は、2025年4月24日(木)に無料ウェビナーを開催します。

*出典:富士キメラ総研「2023 SX/GXによって実現するサステナビリティ/ESG支援関連市場の現状と将来展望」学習管理システム(クラウド) 2022年度金額シェア

【開催概要】

人的資本時代を迎え、「組織開発」や「従業員の自律的学習」が大きな関心を集めています。そのような中、組織開発や自律的学習の推進手段として「企業内大学」が注目を浴びています。

本講演では、企業内大学研究の第一人者である、国立大学法人宇都宮大学 大嶋 淳俊 教授を登壇者に迎え、企業内大学の役割やメリット、現状の課題および最新事例についてお話いただきます。

組織開発に奮闘中の企業様や、社員の自律的学習を促したいという人事担当者様必見のウェビナーです。この機会にぜひご参加ください。

【登壇者プロフィール】

大嶋淳俊(オオシマ アツトシ/OSHIMA, Atsutoshi)氏

国立大学法人 宇都宮大学 データサイエンス経営学部 教授。 博士(人間科学)。

大手総合シンクタンクにて大企業のコンサルティングと政府系事業に従事。国際機関に出向。

デジタルx戦略xリーダーシップを軸に、次世代経営リーダー育成、企業内大学、イノベーション能力、AI・デジタル活用を研究。

復興支援・地域活性化のために新商品開発、デジタルマーケティング、地域ブランディング・観光DX、人材育成などの

産官学連携事業を多数推進。国内外の経営幹部研修等を担当。中央官庁及び自治体の委員・アドバイザーを歴任。

著書:『次世代経営リーダー育成:経営人材創出モデルの探究』、『デジタル経営学入門』、『企業内大学』、『観光DXの教科書』、

The Evolution and Challenges of Corporate Universities in Japan 他多数

【当日の流れ】

・プレゼンテーション

‐大嶋 淳俊 氏 講演(40分)

‐株式会社ライトワークスより情報提供(15分)

・Q&A(10分)

・進行、ご案内(5分)

【こんな方におすすめ】

・企業内大学に興味がある・設立を検討中の方

・企業の組織開発を推進したい方

・従業員の自律的学習を促進したい方

【お申し込み期限】

ウェビナー開催1時間前まで

【注意】

・同業と判断される企業様からのお申し込みはご遠慮いただいております。予めご了承ください。

・フリーアドレスでは登録できません。会社のアドレスでお申し込みください。

