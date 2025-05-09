株式会社ヤマニ物産、株式会社テイクオーバーとの資本提携のお知らせ
株式会社テイクオーバー
・株式会社テイクオーバー(https://tk-over.co.jp/)
・株式会社ヤマニ物産(https://yamanibussan.com/)
2025年4月30日、株式会社テイクオーバー（本社：静岡県焼津市、代表取締役：山崎智輝）と株式会社ヤマニ物産（本社：埼玉県所沢市、代表取締役 深谷 昇 ）は資本提携を結び、株式会社ヤマニ物産がテイクオーバーグループに参画いたします。
ヤマニ物産は100円均一商品卸のパイオニアとして、取扱い商品は10万点以上、取扱いメーカーは300社を超え、「高品質100円ショップ商品」を国内だけではなく、海外にも販売しています。
株式会社テイクオーバーは「価値ある事業をなくさない」をコンセプトに、主にペット、飲食、飲食製造、アパレル業界、IT業界を中心にM&Aを行うスタートアップ企業です。古くから地域に求められる小売店から、後継者探しに悩んでいる企業等の事業承継を通じて、社会的に必要なサービスを未来へ繋げる活動を行っています。
今回の資本提携により、ヤマニ物産はテイクオーバーグループが持つ各店舗との連携を経て、売り場に新しい価値づくりを実現し、さらなる事業成長を図ってまいります。
会社概要
・株式会社テイクオーバー(https://tk-over.co.jp/)
所在地：静岡県焼津市八楠四丁目15番地の21
事業内容：事業承継支援、飲食業、食品製造業
・株式会社ヤマニ物産(https://yamanibussan.com/)
所在地：埼玉県所沢市南永井窪野608-1
事業内容：100円均一商品卸