5/28「四国インデペンデンツ×MEETUP WEST」を開催します
J-Startup WEST事務局
5/28（水）香川県高松市にて、J-Startup WEST選定企業（四国地域5社）が、投資家、事業会社、支援機関等向けに事業計画を発表する「四国インデペンデンツ×MEETUP WEST」を開催します。
皆様、是非ご参加ください（オンライン配信有）。
【ご案内】四国インデペンデンツ×MEETUP WEST
（１）日時：令和７年５月２８日（水曜日）１５時～１７時３０分（※終了後、懇親会を予定）
（２）場所：高松サンポート合同庁舎南館 南１０１大会議室（香川県高松市サンポート３-３３） ※オンライン配信有
（３）対象者：投資家、事業会社、支援機関 等
（４）主催：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ
共催：J-Startup WEST事務局
（５）登壇企業、プログラム：チラシ（下画像）のとおり
（６）申込方法：以下の特定非営利活動法人インデペンデンツクラブのウェブサイトより、お申込みください。
https://www.independents.jp/event/763
※申込期間は、令和７年５月２６日（月曜日）１７時まで。