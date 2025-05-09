運送業界必須！ 「物価高の今！助成金・補助金最大活用術」ウェビナー6月24日（火）無料開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、IT点呼システム、運行管理システムの開発・販売を手がける東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、運送事業者様向けに「物価高の今！助成金・補助金最大活用術」ウェビナーを2025年6月24日（火）に無料開催することをお知らせいたします。

運送業界必須！ 「物価高の今！助成金・補助金最大活用術」6月24日（火）

お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gQtcOWN-R4yzQvhKX8fWdQ#/registration

開催日時：2025年6月24日（火）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

助成金や補助金を活用することで、自社資金の負担が軽減！

当社製品で使える助成金・補助金を幅広く簡単に分かりやすくご案内します！

【コンテンツ内容】

・アルコール検知器の助成金

・自動点呼機器、遠隔点呼機器の助成金

・血圧計の助成金

・助成金の対象事業者

スピーカー：東海電子株式会社 安全システム営業部 鈴木 善郎

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html



■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/