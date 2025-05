レイブカルチャーにインスパイアされたBAPE(R)のサマーコレクションが登場。

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)(以下、BAPE(R))の2025年春夏コレクションより、レイブのエネルギーにインスパイアされたサマーコレクションが登場。

BAPE(R)のアイコニックな要素とトレンドの要素をミックスし、パーティーやビーチなどのサマーシーンにぴったりのアイテムが揃っています。

今シーズンを代表するMAP CAMOやクロシェット編みなどの新たなアレンジを加えたABC CAMOアイテムは、レイブ文化の本質を捉えたエッジの効いた美学を表現しています。

トロピカルな新柄PALM TREE CAMOやVACATION PATTERNのオープンシャツ、ABC CAMO柄のスイムウェアなど、これからのシーズンを盛り上げてくれるアイテムがラインアップしています。

本コレクションはA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売中。

PALM TREE CAMO RELAXED FIT SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: BLUE, BLACK, RED\52,800- (税込)

ABC CAMO CROCHET RELAXED FITSHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: GREEN, BLUE, PINK\51,700- (税込)

VACATION PATTERN OPEN COLLAR SS SHIRTCOLOR: GREEN, BLACK, WHITE\35,200- (税込)

EMBROIDERY OPEN COLLAR SS SHIRTCOLOR: IVORY, BLACK\29,700- (税込)

LINE CAMO MULTI LOGO RELAXED FITFOOTBALL JERSEYCOLOR: WHITE, PINK, GREEN\20,900- (税込)

MULTILOGO REVERSIBLE RELAXED FITSWEAT SHORTSCOLOR: WHITE, NAVY\31,900- (税込)

HEAVY WASHED LOGO RELAXED FIT TEECOLOR: IVORY, CHACOAL, BURGUNDY\14,300- (税込)

GRADATION BIG COLLEGE OVERSIZED TEECOLOR: BLUE, PINK\19,800- (税込)

MAP CAMO REGULAR FIT BEACH SHORTSCOLOR: GREEN, RED, MULTI\23,100- (税込)

SOLID CAMO BATHING APE LOGO SHORTSCOLOR: BLACK\27,500- (税込)

OLLEGE SHIRTCOLOR: YELLOW, WHITE\27,500- (税込)

WASHED CANVAS CAPCOLOR: BEIGE, NAVY\15,400- (税込)

ABC CAMO SWIMWEARCOLOR: BULE, PINK\22,000- (税込)

ABC CAMO SHORTSCOLOR: PINK, GREEN\9,680- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

