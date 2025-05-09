【JAF兵庫】尼崎「森の文化祭」で、 JAFオリジナル「子ども安全免許証」を発行
一般社団法人 日本自動車連盟
JAFオリジナル「子ども安全免許証」
※雨天順延 5月25日（日）
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）兵庫支部（支部長 長手 繁）は、５月11日（日）に尼崎の森 中央緑地で開催される「森の文化祭」に出展し、無料でJAFオリジナルの「子ども安全免許証」を発行します。
JAF兵庫支部は交通安全啓発団体として、さまざまな啓発活動をおこなっています。
今回は「森の文化祭」で、交通安全に関するクイズに答えて、本物そっくりの免許証が作れる「子ども安全免許証」を出展し、交通安全に対する意識を高めます。
JAFオリジナル「子ども安全免許証」
【森の文化祭 開催概要】
日時：5月11日（日）10:00～12:00、13:00～15:00（12:00～13:00お昼休憩）
※雨天順延 5月25日（日）
会場：尼崎の森 中央緑地（尼崎市扇町33-4）
主催：森の文化祭実行委員会（兵庫県、尼崎市、社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会大庄支部、
尼崎の森中央緑地パークセンター）
JAFブース：「子ども安全免許証」を無料で発行します。どなたでもご参加ください。
※JAFのほかにも、お仕事体験ブースや飲食ブース、パフォーマンスなど楽しいコーナー
が盛りだくさんです。
※入場無料、駐車場無料、無料バスあり
※イベント内容は予告なく変更または中止する場合があります。
「森の文化祭」に関する詳細・お問合せは尼崎市社会福祉協議会大庄支部まで
http://www.amasyakyo-ohsho.jp/
TEL 06-6419-8225