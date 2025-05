「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」就任後”初企画”「萩原利久のイーフトやろうぜ！」を本日公開！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」の萩原利久さんによる初企画「萩原利久のイーフトやろうぜ!」を本日5月9日(金)からeFootball(TM)公式YouTubeチャンネルで開始したことをお知らせします。

萩原さんと神尾さんの対戦動画は『eFootball(TM)』公式YouTubeチャンネルで公開中!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cx0B33SiF4U ]

本企画は、萩原さんが「サッカーが好きな人も、サッカーを見たことがない人も色々な人と対戦して『eFootball(TM)』を広めていきたい」という思いのもと、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」としてプライベートで親交のある方や、まだ『eFootball(TM)』をプレーしたことがない方をゲストに迎え、一緒に『eFootball(TM)』をプレーしながら、魅力を伝えていく番組です。

今回は第一弾として、お互いを“親友”と認め合う俳優の神尾楓珠さんがゲストとして登場。

普段はオンラインで『eFootball(TM)』の対戦を楽しんでいるという2人が、同じソファーに腰をかけて真剣勝負を披露。白熱した試合展開に一喜一憂する2人の素の表情をお楽しみいただけます。また、なかなか聞くことができない結婚観などのプライベートトークも盛りだくさんです。

また『eFootball(TM)』のゲーム内では、モバイル版の配信開始8周年を記念して、豪華なキャンペーンを開催中です。

キャンペーン期間中は、ログインするだけで最大160eFootball(TM)コインや、強力なレジェンド選手などを獲得できる抽選契約権がもらえるほか、選手獲得や育成に必要なアイテムも手に入ります。

両者譲らぬ激戦を制したのは…!?

プライベートでもオンライン対戦を楽しんでいるという萩原さんと神尾さん。

萩原さんは2,200時間以上、神尾さんも1,220時間以上と『eFootball(TM)』をやりこんでいる二人が、今回はお昼ご飯のメニューをかけて両者譲らぬ熱戦を繰り広げました。

どのような試合運びで、どちらが勝利したのかは、ぜひ公開中の動画をご覧ください!

また動画の中では、普段なかなか聞くことのできないお二人の結婚に対する考えなど、貴重なプライベートトークも披露。

ゆったりした雰囲気の中で、トークと共に『eFootball(TM)』を全力で楽しんでいる様子をお見逃しなく!

モバイル版8周年を記念した豪華なキャンペーンをゲーム内で開催中 今なら強力なレジェンド選手などが無料で手に入るチャンスも!

モバイル版『eFootball(TM)』配信開始8周年を記念して、ゲーム内では豪華なキャンペーンを開催中です。

キャンペーンに参加し条件を満たすと、Epic選手がもらえる選択契約権や抽選契約権、そのほか選手獲得や育成に必要なアイテムが手に入ります。

期間:2025年5月8日(木) ~ 5月29日(木)

◇スペシャルログインボーナス

期間中にログインするだけで、最大で、「Epic: Worldwide」抽選契約権×11、160eFootball(TM)コイン、160,000GPがもらえます。

◇キャンペーンアチーブメント

キャンペーンアチーブメントを達成すると、最大で「Epic: Worldwide Special」選択契約権×1、「Epic: Worldwide」抽選契約権×17、期間限定バッジ「Mobile 8th Anniversary Celebration」、アドバンススキルトレーニング×1、スキルトレーニングプログラム×1、80,000Exp、100,000 GPが手に入ります。

◇ツアーイベント

キャンペーン期間中、試合を行いツアーポイントを集めると、最大で、40,000GP、60,000Exp、ポジショントレーニングプログラム×1、スキルトレーニングプログラム×1、ランダムブースタートークン×1が獲得できます。

キャンペーン詳細は『eFootball(TM)』公式サイトで公開中

https://www.konami.com/efootball/ja/

ヨーロッパの世界的レジェンドアタッカー フランク リベリ、ラウール、ルート フリットがゲーム内に登場中!

ゲーム内には、ヨーロッパの世界的レジェンドアタッカーである「Epic: フランク リベリ」、「Epic: ラウール」、「Epic: ルート フリット」が「Epic: European Clubs Attackers」として登場中です。

欧州を代表するレジェンド選手を手に入れて、ドリームチームを強化しよう。

期間:2025年5月8日(木) ~ 5月15日(木)

『eFootball(TM)』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」で楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。

eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント: @we_konami(https://x.com/we_konami)

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

