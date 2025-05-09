【ＦリーグTV】5月17日（土）「立川vs浦安」・5月25日（日）「湘南vs町田」トレーニングマッチ 放送決定！【メットライフ生命Ｆリーグ 2025-26 ディビジョン1】

写真拡大

一般社団法人日本フットサルトップリーグ


公式動画配信サービス「ＦリーグTV」にて、メットライフ生命Ｆリーグ 2025-26 ディビジョン1 トレーニングマッチ 「5月17日（土）｜立川アスレティックFC vs バルドラール浦安」「5月25日（日）｜湘南ベルマーレ vs ペスカドーラ町田」の放送が決定しましたのでお知らせいたします。


■放送情報


「立川アスレティックFC vs バルドラール浦安」


日付：5月17日（土）


キックオフ時間（予定）：16:00


会場：立川市泉市民体育館


放送プラットフォーム：ＦリーグTV


放送URL：https://fleague.stores.play.jp/videos/3d275675-a822-410a-b211-36bf45ba2200


詳細情報：https://tachikawa-athletic.jp/2025/04/presentation2526/



「湘南ベルマーレ vs ペスカドーラ町田」


日付：5月25日（日）


キックオフ時間（予定）：14:00


会場：秋葉台文化体育館


放送プラットフォーム：ＦリーグTV


放送URL：https://fleague.stores.play.jp/videos/2fcc157d-a06a-40db-a6f6-6083978a4920


詳細情報：https://www.bellmare-futsal.com/news/entry/250415_016670.html