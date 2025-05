最先端の高度獣医療を提供する動物病院『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』を2025年９月頃に品川にて全面開業いたします

アニコム損害保険株式会社

ペット保険シェアNo.1(※1)のアニコム損害保険株式会社(東京都新宿区、代表取締役 野田 真吾、以下 アニコム損保)のグループ会社であるアニコム先進医療研究所株式会社(代表取締役社長 堀江 亮、以下 アニコム先進医療研究所)は、ロボット手術を含む最先端の高度獣医療を提供する動物病院『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』を、2025年9月頃を目途に全面開業する予定となりましたのでお知らせいたします。

※1 シェアは、各社の2024年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2025年ペット関連市場マーケティング総覧」調査

■『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』の概要

『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』は、最先端の高度獣医療を提供する動物病院です。整形外科、脳外科、脊椎脊髄外科、心臓血管外科、軟部外科といった各種外科のほか、歯科、消化器内科、循環器内科、画像診断科、麻酔科、リハビリテーション科などあらゆる分野におけるスペシャリストが、どうぶつの診療にあたります。

また『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』においては、世界初(※2)の力覚フィードバックを用いた動物用手術支援ロボット『TSURU』を導入いたします。『TSURU』は、リバーフィールド社製の手術支援ロボット『Saroa(サロア)』(※3)を獣医療用にカスタマイズしたものです。当該手術支援ロボットを導入することで、繊細かつ高度な技術が研ぎ澄まされている日本の外科獣医療水準の更なる高度化に貢献し、日本のみならず世界の獣医療発展を促進してまいります。

▲手術支援ロボット『TSURU』のイメージ

開業時期:2025年9月頃

※2 2025年2月アニコム損保調べ

※3 空気圧超精密制御技術を活かした世界初の空気圧駆動型手術支援ロボット。空気圧駆動技術により、手術に使用する鉗子にかかる力を検出し、執刀医に触覚(力覚)のフィードバックが可能。力覚を有することにより、自分の手で直接手術しているような感覚が得られ、手術の精度の高度化が期待される。

関連リンク:アニコム損保・アニコム先進医療研究所と手術支援ロボットのリバーフィールド、獣医療および人類のさらなる進化に向けた共同研究開発契約を締結(2025年2月7日付アニコム損保ニュースリリース)https://www.anicom-sompo.co.jp/news-release/2024/20250207/

■最先端の検査機器を備えた研究所を併設

▲『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』外観イメージ

『JARVIS どうぶつ医療センター Tokyo』には、最先端の検査機器を備えた研究所を併設いたします。

本研究所では、主に腸内細菌叢を中心とした細菌叢解析等を実施し、獣医療の発展に資する各種研究開発も積極的に行ってまいります。これにより、予防・早期発見から高度医療まで一貫した獣医療体制を構築し、個々のどうぶつに最適な医療の提供を目指します。

■『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』の名前に込めた思い

病院名である『JARVIS』は、「Journey with Anicom in Robotics & Various Intelligent Services」の頭文字を組み合わせたものです。「アニコムと共に歩む、ロボティクスおよび多様な知的サービスによる旅路」という意味を込めています。この名称には、最先端技術を活用した獣医療の発展と、どうぶつと人のより良い共生社会の実現を目指すアニコムグループの理念が反映されています。

『JARVISどうぶつ医療センター Tokyo』は、ロボット支援手術やAI技術を含むさまざまな最新技術を取り入れ、どうぶつたちとそのご家族に対し、より安全で高品質な獣医療サービスを提供していくことを目指します。