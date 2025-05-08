【5/14～16開催】サステナブルマテリアル展2025大阪にて「軽量化・高強度樹脂材料」を出展｜白石カルシウム(株)

白石工業株式会社

白石カルシウム株式会社は、2025年5月14日(水) ～ 5月16日(金) に インテックス大阪で開催される「サステナブルマテリアル展2025大阪（SUSMA2025大阪）」へ出展します。

引用：【公式】高機能素材 Week［大阪］｜5/14-16インテックス大阪

本展示会では、軽量化材料、機能性フィラー、及びバイオプラスチックなどを中心にご紹介します。

ご来場の際には、ぜひお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

「サステナブルマテリアル展2025大阪（SUSMA2025大阪）」について

【概要】

開催期間： 2025年5月14日（水）～5月16日（金）

開催時間： 10：00～17：00

会 場： インテックス大阪 2号館 小間番号７-６

入 場 料： 無料（ウェブサイトからご来場登録いただけます）

出展内容：軽量化用新規フィラーマスターバッチ『セメレイク(R)MB MOS-5G(https://www.shiraishi.co.jp/solution/processing/semelake.php)』

塩基性硫酸マグネシウム無機繊維 モスハイジ(R)

白色系機能性フィラー 『STフィラー シリーズ(https://www.shiraishi.co.jp/solution/processing/powder.php)』 他

樹脂加工事業

熱可塑性デンプン タピオプラストTM

公式サイト ：サステナブル マテリアル展［大阪］｜5/14-16 インテックス大阪(https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/susma.html)

出展社ページ：白石カルシウム - 出展社詳細(https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/search/2025/directory/details.org-dfb5951a-75fb-4933-a99a-66d4fa9d0094.html#/)

来場登録 ：入場用バッジ登録フォーム(https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+2Qs8RRREFBzwMtIZNmR996oYc43NSXJQ=&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkQ4OTg1QUJBN0UyQzkxMURBMzlFMzk4Q0M5MTgxQUFFQ0YxODEwRkNSUzI1NiIsIng1dCI6IjJKaGF1bjRza1Iyam5qbU15UmdhcnM4WUVQdyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc0Mjc4OTM4NCwiaWF0IjoxNzQyNzg5Mzg0LCJleHAiOjE3NTc3ODkzODQsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImMyYmNiYzRiMDgyMDQyYmJhMzVkZjZhYzg0YTQxYjdkIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzQyNzg5Mzg0LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.pNHiNtIRGfx14ZaP1ocYTVXG4JtatWtgDn-bKcO2n5Po3z0SoPvVoWJEQFQBKjKvL5NEIp8CMzZg1DCEiPfRMnhxkWeg0fN2BFADO6Ddv2nqLJrf7aGuxUyC6WEPAG2dOL3s2kN5BfHubFKq8T84dB60Md51WnJYmavLeprnfggodlEOgSEBXNhiXM8MLKO6mFeOZBP7-qzD3p1sF1D-usNn0PzvKnQKyZdC0quY9rSK_3oH6rV0k2T8BjMgAdDiK_zLOqP3FuBnpxyYqz2MTSctsqTpIWsUbg4bKTWLNJX2YBtHJWHofRYqlBj-8n8CfTaU5KE-Ngh4bpoHSSQq-A&mpDistinctId=JGRldmljZToxOTA3YzNmYjJkMjEyYjQtMGM5ODhmMzM2YzIwYjMtNGM2NTdiNTgtMTBhZTAwLTE5MDdjM2ZiMmQyMTJiNA==&eventEditionId=eve-560d1ea2-6ddb-4302-bf8e-f8e3fde4851e&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=bing)

軽量化用新規フィラーマスターバッチ『セメレイク(R)MB MOS-5G』とは？

『セメレイク(R)MB MOS-5G(https://www.shiraishi.co.jp/solution/processing/semelake.php)』は、宇部マテリアルズ社のモスハイジ(R)を原料に、独自の配合・加工技術にて近江化学工業で製造を行い、白石カルシウムが販売を担う、3社合同プロジェクトにより誕生した商品です。

「軽量化」「高い汎用性」「環境負荷低減」3つの特徴を合わせ持っています。

機械物性を維持し軽量化を実現

宇部マテリアルズ社の無機繊維「モスハイジ(R)」を配合することにより、機械物性を維持し軽量化を実現。

従来材料の成形品と比較して、同じ強度でも低比重化が可能です。

汎用性に優れた設計対応

比重・曲げ弾性率の関係物性比較曲げ弾性率・シャルピー衝撃強さの関係

マスターバッチのため、製品の設計・要求特性に合わせて自由に薄めてご使用頂けます。

多くのコンパウンドを揃えることなく、成形することが可能です。

CO2排出量を1/4に削減

マスターバッチ化によるメリット

マスターバッチ化により、成形用コンパウンドの混錬加工数量を低減できるため、材料加工時のエネルギー低減 ＝ 二酸化炭素排出量の削減が可能です。

※CO2 75％削減（成形材料として75％の混錬加工削減）

二酸化炭素排出量削減の考え方

「軽くて、強い」高弾性×高衝撃×軽量化を実現する フィラーマスターバッチ『セメレイク(R) MB MOS-5G(https://www.shiraishi.co.jp/solution/processing/semelake.php)』を是非この機会にご覧いただき、体感してください！

その他、機能性フィラー『ST フィラー(https://www.shiraishi.co.jp/solution/processing/powder.php)』、『樹脂加工事業』、 生分解性プラスチック 熱可塑性デンプン『タピオプラスト(TM)』のご紹介も 行っております。

ぜひ、弊社ブースへお立ちよりくださいませ。

お問合せ：白石カルシウム(株) 営業本部 開発部

メール contact-scrd@shiraishi.co.jp

電話 06-6231-8271

〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー9F

白石カルシウム株式会社について

【会社概要】

社名：白石カルシウム株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー9階

代表取締役社長：白石裕俊

創立：1937年11月30日

事業内容：化学工業薬品卸売業

HP ：https://www.shiraishi.co.jp/