ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～」を本日開始いたしました。

■イベント「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～」

開催期間：2025年5月9日（金）17:00～2025年5月20日（火）10:59

CPU戦を経て、それぞれゲームにハマりこんだ独歩と盧笙。

後日、ついにチームは揃って対人戦に挑むことに！

マッチメイキングの結果、ゲーム内に集まったのは……

麻天狼の3人とどついたれ本舗の3人だった！

『殺人者』をやることとなった独歩に対し、『逃走者』の5人はマップ内に散らばって行く。

すると突如として周囲が明るくなり、背後に『殺人者』の影が現れる！

そこに待ち受けているのは、死か脱出か――？

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【誰も見捨てない】躑躅森盧笙」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【誰も見捨てない】躑躅森盧笙は、イベントチケット(緑)を手に入れ「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～ Gコレクト

▲SSR【誰も見捨てない】躑躅森盧笙

開催期間：2025年5月9日（金）17:00～2025年5月20日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～ Gコレクト」では、「SSR【目覚ましの鳴る前に】白膠木簓」「SSR【非現実が醍醐味】天谷奴零」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【目覚ましの鳴る前に】白膠木簓▲SSR【非現実が醍醐味】天谷奴零

その他、イベント限定報酬カード「SSR【誰も見捨てない】躑躅森盧笙」や「白膠木 簓」「躑躅森 盧笙」「天谷奴 零」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～ ログインボーナス

開催期間：2025年5月9日（金）17:00～2025年5月20日（火）10:59

イベント開催にあわせて、「デッド・オア・エスケープ 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 6～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■May イケブクロ Gコレクト

開催期間：2025年5月1日（木）00:00～2025年5月31日（土）23:59

「SSR【NOW ON SALE】山田一郎」「SSR【NOW ON SALE】山田二郎」「SSR【NOW ON SALE】山田三郎」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【NOW ON SALE】山田一郎▲SSR【NOW ON SALE】山田二郎▲SSR【NOW ON SALE】山田三郎

▽SUDDEN SCRATCH!!～イケブクロ:ダイヤ～

開催期間：2025年5月7日（水）00:00～2025年5月13日（火）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、レイズキーやイケブクロ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。他にも、ストーリーカードの【Live it up】シリーズ、「A.R.B remix」楽曲などがラインナップされています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽キャラクターRANK Boost!!キャンペーン

開催期間：2025年5月9日（金）17:00～2025年5月23日（金）23:59

期間中、キャラクターRANK EXPを各キャラクター最大30,000獲得できるキャラクターミッションをはじめ、ビンゴミッションやログインボーナスを開催しています。ログインボーナスでは、選んだキャラクターのRANK EXPがたまる「キャラクターRANKメダル」を獲得することができます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。